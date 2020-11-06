Иванка Трамп прокомментировала подсчет голосов на выборах президента США
© AP Photo / Manuel Balce CenetСоветник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Cenet
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп заявила, что вопрос подсчета голосов на прошедших выборах и финальной победы на них не является "партийным", и подчеркнула необходимость подсчета только "легитимных голосов".
"Каждый законный голос должен быть посчитан. Каждый незаконный - нет. Это не должно быть противоречием. Это не партийное заявление, свободные и честные выборы - основа нашей демократии", - написала Иванка Трамп в Twitter.
Выборы президента США прошли во вторник 3 ноября, но итог их до сих пор не ясен. Подсчет голосов продолжается в ряде штатов, задержки вызваны тем, что из-за пандемии коронавируса многие американцы голосовали по почте. Пока по итогам посчитанных голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но действующий президент Трамп заявляет, что эти прогнозы ошибочны. Штаб Трампа усматривает нарушения в ходе подсчета, протестует против подсчета голосов, поступивших в избирательные участки по почте после окончания голосования. Официальных подтверждений претензиям Трампа пока не поступало, но команда президента уже подала иски в ряде штатов, итоги которых могут быть решающими для победы одного или другого кандидата.