https://ria.ru/20201106/vybory-1583435560.html

Иванка Трамп прокомментировала подсчет голосов на выборах президента США

Иванка Трамп прокомментировала подсчет голосов на выборах президента США

Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп заявила, что вопрос подсчета голосов на прошедших выборах и финальной победы на них не... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:30

2020-11-06T18:30

2020-11-06T18:30

выборы президента сша — 2020

иванка трамп

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп заявила, что вопрос подсчета голосов на прошедших выборах и финальной победы на них не является "партийным", и подчеркнула необходимость подсчета только "легитимных голосов".Выборы президента США прошли во вторник 3 ноября, но итог их до сих пор не ясен. Подсчет голосов продолжается в ряде штатов, задержки вызваны тем, что из-за пандемии коронавируса многие американцы голосовали по почте. Пока по итогам посчитанных голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но действующий президент Трамп заявляет, что эти прогнозы ошибочны. Штаб Трампа усматривает нарушения в ходе подсчета, протестует против подсчета голосов, поступивших в избирательные участки по почте после окончания голосования. Официальных подтверждений претензиям Трампа пока не поступало, но команда президента уже подала иски в ряде штатов, итоги которых могут быть решающими для победы одного или другого кандидата.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583378735.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иванка трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире