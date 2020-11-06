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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/vybory-1583426403.html
Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии по требованию граждан
Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии по требованию граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:59
2020-11-06T20:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение."Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы — тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", — заявил Лукашенко, соответствующее видео разместил в пятницу близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".Как отметил Лукашенко, "немцы вчера озаботились (ситуацией в Белоруссии. — Прим. ред.), аж в парламенте приняли решение для нас, белорусов". "Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное — потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", — сказал президент.В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов и организовать новые "на основе международных стандартов". Белорусские дипломаты в ответ на это заявили, что доклад "московского механизма" ОБСЕ по республике не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583264670.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Лукашенко: "Гарантирую вам новые выборы"
Лукашенко прокомментировал призывы Запада провести новые выборы. "Гарантирую вам новые выборы, когда вы примете решение"
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии по требованию граждан

17:59 06.11.2020 (обновлено: 20:25 06.11.2020)
 
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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение.
"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы — тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", — заявил Лукашенко, соответствующее видео разместил в пятницу близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Как отметил Лукашенко, "немцы вчера озаботились (ситуацией в Белоруссии. — Прим. ред.), аж в парламенте приняли решение для нас, белорусов". "Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное — потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", — сказал президент.
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В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов и организовать новые "на основе международных стандартов". Белорусские дипломаты в ответ на это заявили, что доклад "московского механизма" ОБСЕ по республике не основан на доказательствах, не дает всестороннего анализа, Минск не приемлет его выводы и рекомендации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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