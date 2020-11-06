Генпрокурор Невады не увидел свидетельств фальсификаций на выборах
16:36 06.11.2020 (обновлено: 16:41 06.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате.
"Нет, мы не видели, равно как и наш республиканский госсекретарь штата Барбара Сегавске, и как регистраторы в наших 17 округах", - сказал Форд в пятницу в эфире телеканала CBS.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщил ранее телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков.
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