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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583402129.html
Генпрокурор Невады не увидел свидетельств фальсификаций на выборах
Генпрокурор Невады не увидел свидетельств фальсификаций на выборах
Генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:36
2020-11-06T16:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате."Нет, мы не видели, равно как и наш республиканский госсекретарь штата Барбара Сегавске, и как регистраторы в наших 17 округах", - сказал Форд в пятницу в эфире телеканала CBS.Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщил ранее телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
сша
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дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире

Генпрокурор Невады не увидел свидетельств фальсификаций на выборах

16:36 06.11.2020 (обновлено: 16:41 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке
Сторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате.
"Нет, мы не видели, равно как и наш республиканский госсекретарь штата Барбара Сегавске, и как регистраторы в наших 17 округах", - сказал Форд в пятницу в эфире телеканала CBS.
Сторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
13:40Выборы президента США — 2020
Выборы-2020 в США и нарушения: стоит ли верить в зомби-апокалипсис?
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщил ранее телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАНевадаВ мире
 
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