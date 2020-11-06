https://ria.ru/20201106/vybory-1583402129.html

Генпрокурор Невады не увидел свидетельств фальсификаций на выборах

Генпрокурор Невады не увидел свидетельств фальсификаций на выборах

Генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:36

2020-11-06T16:36

2020-11-06T16:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Генпрокурор Невады Аарон Форд заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате."Нет, мы не видели, равно как и наш республиканский госсекретарь штата Барбара Сегавске, и как регистраторы в наших 17 округах", - сказал Форд в пятницу в эфире телеканала CBS.Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщил ранее телеканал Fox News. По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена, это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - шесть выборщиков.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире