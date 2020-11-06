https://ria.ru/20201106/vybory-1583383694.html
ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы
ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:21
2020-11-06T15:21
2020-11-06T15:21
элла памфилова
цик рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573610331_0:75:2880:1695_1400x0_80_0_0_7ee17d66d04cc26871bf2fa3af48ed19.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.Глава ЦИК отметила, что во время прошедшей выборной кампании было очень широкое представительство: избраны представители 21-й партии, трех избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев – около 13%."Среда была достаточно конкурентная. Беспрецедентно низкий был процент отказов – ниже 5%, а для представителей от партий – вообще на уровне 3%. Это очень низкий процент отказов, потому что фактически все, кто подготовился, приняли участие в этих выборах", - сказала Памфилова.Глава ЦИК также обратила внимание на то, что раз от раза растет число наблюдателей, и в этот раз их было почти 257 тысяч.
https://ria.ru/20201102/tsik-1582639857.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573610331_75:0:2806:2048_1400x0_80_0_0_84fd3d34687861e763ac3803a30d3296.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
на встрече с президентом Владимиром Путиным
предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.
"Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах. У меня есть предложение, потом мы его обсудим", - сказала она.
Глава ЦИК отметила, что во время прошедшей выборной кампании было очень широкое представительство: избраны представители 21-й партии, трех избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев – около 13%.
"Среда была достаточно конкурентная. Беспрецедентно низкий был процент отказов – ниже 5%, а для представителей от партий – вообще на уровне 3%. Это очень низкий процент отказов, потому что фактически все, кто подготовился, приняли участие в этих выборах", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК также обратила внимание на то, что раз от раза растет число наблюдателей, и в этот раз их было почти 257 тысяч.
"И в этом большая заслуга федеральной Общественной палаты, региональных общественных палат, поскольку возросла доля именно общественного наблюдения. Вместе с ними мы работаем, считаем, что это очень важно для того, чтобы люди доверяли, проверяли и потом уже не сомневались в результатах голосования", - добавила она.