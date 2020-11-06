https://ria.ru/20201106/vybory-1583383694.html

ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы

ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:21

2020-11-06T15:21

2020-11-06T15:21

элла памфилова

цик рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.Глава ЦИК отметила, что во время прошедшей выборной кампании было очень широкое представительство: избраны представители 21-й партии, трех избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев – около 13%."Среда была достаточно конкурентная. Беспрецедентно низкий был процент отказов – ниже 5%, а для представителей от партий – вообще на уровне 3%. Это очень низкий процент отказов, потому что фактически все, кто подготовился, приняли участие в этих выборах", - сказала Памфилова.Глава ЦИК также обратила внимание на то, что раз от раза растет число наблюдателей, и в этот раз их было почти 257 тысяч.

https://ria.ru/20201102/tsik-1582639857.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика