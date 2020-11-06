https://ria.ru/20201106/vybory-1583380493.html

Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными

Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными

Следующая избирательная кампания, как и выборы в Госдуму, будет очень сложная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:06

2020-11-06T15:06

2020-11-06T15:10

элла памфилова

цик рф

госдума рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577179813_0:148:3072:1876_1400x0_80_0_0_50950b0069b8bd6daa2cb4c8f6294c12.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следующая избирательная кампания, как и выборы в Госдуму, будет очень сложная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Несмотря на то, что две такие кампании интенсивные провели, никакой передышки, уже начали готовиться к следующей кампании. Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную думу, но там еще много разного рода кампаний будет", - сказал Памфилова на встрече с главой государства.Выборы в Госдуму запланированы на 2021 год.

https://ria.ru/20201102/pamfilova-1582650446.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, госдума рф, владимир путин, политика