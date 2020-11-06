https://ria.ru/20201106/vybory-1583380493.html
Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными
Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными
Следующая избирательная кампания, как и выборы в Госдуму, будет очень сложная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:06
2020-11-06T15:06
2020-11-06T15:10
элла памфилова
цик рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следующая избирательная кампания, как и выборы в Госдуму, будет очень сложная, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Несмотря на то, что две такие кампании интенсивные провели, никакой передышки, уже начали готовиться к следующей кампании. Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную думу, но там еще много разного рода кампаний будет", - сказал Памфилова на встрече с главой государства.Выборы в Госдуму запланированы на 2021 год.
https://ria.ru/20201102/pamfilova-1582650446.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, госдума рф, владимир путин, политика