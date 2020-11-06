https://ria.ru/20201106/vybory-1583378915.html

Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах

Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, заявив, что результат с точки зрения легитимности очень хороший. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:58

2020-11-06T14:58

2020-11-06T15:06

элла памфилова

единый день голосования — 2020

цик рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, заявив, что результат с точки зрения легитимности очень хороший."Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые, сами сейчас об этом сказали. Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой."Еще раз хочу вас поблагодарить, я уже это делал, хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы вас поблагодарить и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии - еще и опасно. Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", - заявил президент.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577183189.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика