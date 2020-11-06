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Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах
Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, заявив, что результат с точки зрения легитимности очень хороший. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:58
2020-11-06T14:58
2020-11-06T15:06
элла памфилова
единый день голосования — 2020
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК по сентябрьским выборам, заявив, что результат с точки зрения легитимности очень хороший."Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые, сами сейчас об этом сказали. Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой."Еще раз хочу вас поблагодарить, я уже это делал, хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы вас поблагодарить и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии - еще и опасно. Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", - заявил президент.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577183189.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика