https://ria.ru/20201106/vybory-1583378735.html

Сыновья Трампа обвинили республиканцев в бездействии на выборах

Сыновья Трампа обвинили республиканцев в бездействии на выборах

Сыновья президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп раскритиковали представителей Республиканской партии, которые "стоят в стороне" и не РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:58

2020-11-06T14:58

2020-11-06T14:58

выборы президента сша — 2020

дональд трамп-младший

эрик трамп

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп раскритиковали представителей Республиканской партии, которые "стоят в стороне" и не поддерживают их отца в борьбе с "мошенничеством" на выборах."Абсолютное отсутствие действий со стороны практически всех "кандидатов на 2024 год республиканцев" просто поразительно. У них есть прекрасная платформа, чтобы продемонстрировать готовность и возможность бороться, но вместо этого они прячутся за СМИ. Не волнуйтесь, Дональд Трамп будет бороться, и они, как обычно, могут (на это – ред.) смотреть", - написал Трамп-младший в своем официальном аккаунте в Twitter.По его словам, "все должны следить, кто на самом деле борется с этим вопиющим бредом, а кто сидит в стороне". "Республиканцы на протяжении нескольких десятилетий были слабыми, это позволило левым делать такие вещи", - подчеркнул Трамп-младший.Его брат Эрик Трамп также призвал республиканцев поддержать его отца и "бороться с мошенничеством". "Где республиканцы?! Имейте же немного твердости. Боритесь с этим мошенничеством", - написал он в Twitter.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп-младший, эрик трамп, дональд трамп, джо байден, сша, в мире