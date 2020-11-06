В Госдуме назвали модель выборов в США далекой от принципов демократии
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательная модель в США архаична, что доказывают и нынешние президентские выборы, поэтому позиционирование Штатов, как образца демократии, нелепо, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
"Выборы президента США-2020 запомнятся всему миру беспрецедентным внутриполитическим кризисом, который расколол американское общество", - сказал депутат РИА Новости.
Железняк считает, что сегодняшнюю ситуацию в США можно назвать крайне опасной и грозящей социальным взрывом. По мнению депутата, какими бы ни были результаты выборов, в нынешних условиях проигравшая сторона будет жестко этому противостоять и бороться, требуя судебной отмены голосования из-за массовых нарушений, провоцируя протестную активность и выплёскивая потоки грязи на конкурента.
"Война компроматов началась с самого первого дня предыдущей предвыборной кампании и не прекращалась на протяжении всех лет президентства Дональда Трампа. Кроме того, никогда раньше в американской политике тема выдуманного "рашагейта" не занимала такого большого места, как в этот раз", - подчеркнул политик.
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Депутат отметил затянувшийся процесс подсчета голосов избирателей. Кроме того, добавил Железняк, с избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев вряд ли закончится: в США накопилось слишком много внутренний проблем, большая часть из которых касается социальной сферы.
"Очевидно, что сама избирательная модель, которая существует в Америке, архаична и далека от принципов демократичности, что доказывают и нынешние президентские выборы. Поэтому позиционирование США, как образца демократии, нелепо, а попытки навязывания ими своего видения демократии другим странам - абсурдно", - подчеркнул политик.
Также он отметил, что для России не имеет принципиального значения, кто из нынешних претендентов займет место в Белом доме: политика Вашингтона в отношении с Москвой вряд ли претерпит принципиальные изменения, так как глава США сильно зависим от бюрократической системы и лоббизма американских корпораций.
"При этом мы остаемся готовы к конструктивному диалогу с легитимно избранным президентом США ради сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях", - добавил Железняк.