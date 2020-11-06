https://ria.ru/20201106/vybory-1583343582.html

В Госдуме назвали модель выборов в США далекой от принципов демократии

В Госдуме назвали модель выборов в США далекой от принципов демократии

Избирательная модель в США архаична, что доказывают и нынешние президентские выборы, поэтому позиционирование Штатов, как образца демократии, нелепо, считает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:17

2020-11-06T12:17

2020-11-06T12:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

сергей железняк

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательная модель в США архаична, что доказывают и нынешние президентские выборы, поэтому позиционирование Штатов, как образца демократии, нелепо, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается."Выборы президента США-2020 запомнятся всему миру беспрецедентным внутриполитическим кризисом, который расколол американское общество", - сказал депутат РИА Новости.Железняк считает, что сегодняшнюю ситуацию в США можно назвать крайне опасной и грозящей социальным взрывом. По мнению депутата, какими бы ни были результаты выборов, в нынешних условиях проигравшая сторона будет жестко этому противостоять и бороться, требуя судебной отмены голосования из-за массовых нарушений, провоцируя протестную активность и выплёскивая потоки грязи на конкурента."Война компроматов началась с самого первого дня предыдущей предвыборной кампании и не прекращалась на протяжении всех лет президентства Дональда Трампа. Кроме того, никогда раньше в американской политике тема выдуманного "рашагейта" не занимала такого большого места, как в этот раз", - подчеркнул политик.Депутат отметил затянувшийся процесс подсчета голосов избирателей. Кроме того, добавил Железняк, с избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев вряд ли закончится: в США накопилось слишком много внутренний проблем, большая часть из которых касается социальной сферы."Очевидно, что сама избирательная модель, которая существует в Америке, архаична и далека от принципов демократичности, что доказывают и нынешние президентские выборы. Поэтому позиционирование США, как образца демократии, нелепо, а попытки навязывания ими своего видения демократии другим странам - абсурдно", - подчеркнул политик.Также он отметил, что для России не имеет принципиального значения, кто из нынешних претендентов займет место в Белом доме: политика Вашингтона в отношении с Москвой вряд ли претерпит принципиальные изменения, так как глава США сильно зависим от бюрократической системы и лоббизма американских корпораций."При этом мы остаемся готовы к конструктивному диалогу с легитимно избранным президентом США ради сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях", - добавил Железняк.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583136258.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, сергей железняк, джо байден, сша, в мире