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Опрос показал, сколько россиян следят за президентскими выборами в США

Опрос показал, сколько россиян следят за президентскими выборами в США

Почти половина (45%) россиян не следят за выборами президента в США, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:01

2020-11-06T12:01

2020-11-06T12:01

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

фонд "общественное мнение"

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Почти половина (45%) россиян не следят за выборами президента в США, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Выборы президента прошли в США во вторник, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Победитель выборов по-прежнему неизвестен, подсчет голосов продолжается.Согласно опросу, 45% россиян совсем не следят за президентскими выборами в США, 40% респондентов интересуются ими, а 13% проголосовавших следят внимательно. Наибольшее число россиян, не наблюдающих за выборами, это люди в возрасте от 18 до 30 лет - 62% среди опрошенных в данной категории. Наиболее активно наблюдают за ходом выборов граждане старше 60 лет - 28%.Также, по данным опроса, 29% россиян положительно относятся к кандидату в президенты США Дональду Трампу, а 38% скорее негативно, 33% опрошенных затруднились дать ответь.По данным исследования, о втором кандидате Джо Байдене 48% респондентов услышали впервые из-за выборов, 49% "что-то слышали" о нем и до этого, а 2% затруднились ответить. Среди опрошенных, ранее знакомых с фигурой Байдена, 34% отметили, что он производит скорее отрицательное впечатление, 5% - положительное, 11% не определились с ответом. Также 26% проголосовавших из числа респондентов, слышавших о Байдене, считают, что победу на выборах одержит Трамп, 9% процентов придерживаются мнения, что новым президентом США станет его оппонент.Согласно опросу, 34% граждан считают, что результаты выборов в США не имеют значения для России, 10% считают, что для страны будет выгоднее, если победит Трамп, а 1% придерживается мнения, что Байден (на вопрос отвечали те, кто что-то слышал о Джо Байдене, или 49% всех респондентов).Телефонный опрос проводился с 30 октября по 1 ноября 2020 года. Были опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3,8%.

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-06T12:01 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, фонд "общественное мнение", джо байден, сша, в мире