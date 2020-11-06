https://ria.ru/20201106/vybory-1583322503.html

В Германии надеются на улучшение отношений с США после выборов

В Германии надеются на улучшение отношений с США после выборов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что отношения между США и ЕС улучшатся по итогам выборов нового американского президента. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:41

2020-11-06T10:41

2020-11-06T10:41

выборы президента сша — 2020

хайко маас

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германия

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европа

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что отношения между США и ЕС улучшатся по итогам выборов нового американского президента."Я желал бы улучшения отношений между США и Европой, в том числе Германией. Мы зависим от того, чтобы во всех конфликтах, кризисах и воинах, которые есть в мире, Европа и США работали вместе, иначе эти конфликты не решить. В последние годы этого, к сожалению, не происходило. Я хотел бы больше всего, чтобы после выборов это бы изменилось", - сказал Маас в прямом эфире на телеканале ZDF.Он добавил, что надеется, что результаты голосования в США "появятся в обозримое время".По словам министра, перед следующим президентом США стоит "масштабная и важная задача" по новой консолидации общества, которое в значительной степени расколото. Он отметил как позитивный фактор нежелание части Республиканской партии поддержать требование действующего президента Дональда Трампа о завершении подсчета голосов."Я убежден, что в американской внешней политике и политике безопасности изменится не все, даже если Джо Байден станет следующим президентом. Американцы все больше отстраняются от некоторых регионов мира по определенным причинам. Наибольшим вызовом станет Китай. Поэтому мы в Европе должны будем больше заботиться о своих интересах", - сказал Маас, добавив, что "мы готовы взять на себя больше ответственности, однако мы зависим от того, в том числе в НАТО, чтобы европейцы и американцы снова разумно сотрудничали".

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

германия

китай

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-06T10:41 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, дональд трамп, мид германии, нато, джо байден, германия, китай, европа, в мире