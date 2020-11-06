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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583310169.html
Fox News: Байден практически сравнялся с Трампом в Джорджии
Fox News: Байден практически сравнялся с Трампом в Джорджии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден практически сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где ранее долго... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:17
2020-11-06T10:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден практически сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где ранее долго лидировал действующий президент. Об этом сообщает телеканал Fox News.Сейчас, по его данным, у Байдена 49,36 процента, у Трампа — 49,4 процента. Теперь их разделяют лишь 1775 голосов.Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов, но пока победитель там не объявлен. Однако штаб Трампа уже подал иск в суд штата с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Для победы на выборах кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена их 264, а у Трампа — 214. Помимо Джорджии, еще идет подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков). Задержка с подсчетами вызвана тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели голосовали по почте и их бюллетени все еще продолжают приходить. В частности, в Неваде заявили, что будут принимать такие голоса до 10 ноября.Тем не менее действующий президент уже объявил о своей победе, а демократов обвинил в попытке "украсть выборы". Он утверждает, что выиграл в ключевых штатах с серьезным преимуществом, но затем число голосов, поданных за его соперника, выросло. Трамп считает, что это было не случайно, а голосование по почте, по его словам, превратилось в катастрофу.Выборы президента США проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса), именно они затем избирают президента. В этом году голосование назначено на 14 декабря.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583301791.html
пенсильвания
сша
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, невада, в мире

Fox News: Байден практически сравнялся с Трампом в Джорджии

09:17 06.11.2020 (обновлено: 10:06 06.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонница Джо Байдена в Питтсбурге, Пенсильвания
Сторонница Джо Байдена в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден практически сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где ранее долго лидировал действующий президент. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Сейчас, по его данным, у Байдена 49,36 процента, у Трампа — 49,4 процента. Теперь их разделяют лишь 1775 голосов.
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Трамп заявил, что победил на выборах "по законным голосам"
Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов, но пока победитель там не объявлен. Однако штаб Трампа уже подал иск в суд штата с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Для победы на выборах кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена их 264, а у Трампа — 214. Помимо Джорджии, еще идет подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков).
Задержка с подсчетами вызвана тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели голосовали по почте и их бюллетени все еще продолжают приходить. В частности, в Неваде заявили, что будут принимать такие голоса до 10 ноября.
Тем не менее действующий президент уже объявил о своей победе, а демократов обвинил в попытке "украсть выборы". Он утверждает, что выиграл в ключевых штатах с серьезным преимуществом, но затем число голосов, поданных за его соперника, выросло. Трамп считает, что это было не случайно, а голосование по почте, по его словам, превратилось в катастрофу.
Выборы президента США проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса), именно они затем избирают президента. В этом году голосование назначено на 14 декабря.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАНевадаВ мире
 
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