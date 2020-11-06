https://ria.ru/20201106/vybory-1583310169.html

Fox News: Байден практически сравнялся с Трампом в Джорджии

Fox News: Байден практически сравнялся с Трампом в Джорджии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден практически сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где ранее долго... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:17

2020-11-06T09:17

2020-11-06T10:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден практически сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где ранее долго лидировал действующий президент. Об этом сообщает телеканал Fox News.Сейчас, по его данным, у Байдена 49,36 процента, у Трампа — 49,4 процента. Теперь их разделяют лишь 1775 голосов.Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов, но пока победитель там не объявлен. Однако штаб Трампа уже подал иск в суд штата с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Для победы на выборах кандидату нужно набрать как минимум 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена их 264, а у Трампа — 214. Помимо Джорджии, еще идет подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Неваде (шесть выборщиков). Задержка с подсчетами вызвана тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели голосовали по почте и их бюллетени все еще продолжают приходить. В частности, в Неваде заявили, что будут принимать такие голоса до 10 ноября.Тем не менее действующий президент уже объявил о своей победе, а демократов обвинил в попытке "украсть выборы". Он утверждает, что выиграл в ключевых штатах с серьезным преимуществом, но затем число голосов, поданных за его соперника, выросло. Трамп считает, что это было не случайно, а голосование по почте, по его словам, превратилось в катастрофу.Выборы президента США проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса), именно они затем избирают президента. В этом году голосование назначено на 14 декабря.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583301791.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, невада, в мире