https://ria.ru/20201106/vybory-1583309528.html

Эксперт оценил возможность мошенничества на выборах в США

Эксперт оценил возможность мошенничества на выборах в США

Мошенничество на выборах в США вряд ли возможно, скорее, речь может идти об ошибках сотрудников избирательных комиссий при подсчете голосов, считает профессор... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:11

2020-11-06T09:11

2020-11-06T09:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

флорида

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Мошенничество на выборах в США вряд ли возможно, скорее, речь может идти об ошибках сотрудников избирательных комиссий при подсчете голосов, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Представители команды президента Дональда Трампа и он сам требуют допустить наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов, а в Висконсине – пересчитать голоса, утверждая, что в ряде штатов, где Байден за ночь выборов обошел Трампа, имело место мошенничество.Кроме того, напомнил он, за последние пару месяцев поменялись многие правила. Однако одних утверждений о нарушениях мало, представители Трампа, если они действительно собираются подавать иски, должны будут представить реальные доказательства, отметил эксперт.Пересчет голосов, по его словам, вряд ли что-то даст там, где отрыв одного кандидата от другого значителен. Однако, там, где сейчас Трампа и Байдена отделяют несколько тысяч, это вполне может иметь значение.Присутствие же дополнительных наблюдателей от республиканцев при подсчете голосов может быть даже полезно, считает Косгроув.В том, что Байден в ряде штатов постепенно обошел Трампа, нет ничего странного, полагает Косгроув."Разные люди голосовали в разное время… И они делали это разными способами. И подсчет идет разными способами. И в штатах разные правила для этого", - сказал он.Например, во Флориде, которая будучи одним из крупнейших по населению штатов подсчитала все в день выборов, было разрешено подсчитывать поданные досрочно голоса до дня выборов, а где-то этого не было или не разрешено, добавил собеседник агентства.При этом он считает Трампа умным человеком, который, если обвинения не сработают, оставляет себе возможность потом выдвинуться снова.

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582826732.html

флорида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, флорида, в мире