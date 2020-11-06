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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583309528.html
Эксперт оценил возможность мошенничества на выборах в США
Эксперт оценил возможность мошенничества на выборах в США
Мошенничество на выборах в США вряд ли возможно, скорее, речь может идти об ошибках сотрудников избирательных комиссий при подсчете голосов, считает профессор... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:11
2020-11-06T09:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Мошенничество на выборах в США вряд ли возможно, скорее, речь может идти об ошибках сотрудников избирательных комиссий при подсчете голосов, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Представители команды президента Дональда Трампа и он сам требуют допустить наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов, а в Висконсине – пересчитать голоса, утверждая, что в ряде штатов, где Байден за ночь выборов обошел Трампа, имело место мошенничество.Кроме того, напомнил он, за последние пару месяцев поменялись многие правила. Однако одних утверждений о нарушениях мало, представители Трампа, если они действительно собираются подавать иски, должны будут представить реальные доказательства, отметил эксперт.Пересчет голосов, по его словам, вряд ли что-то даст там, где отрыв одного кандидата от другого значителен. Однако, там, где сейчас Трампа и Байдена отделяют несколько тысяч, это вполне может иметь значение.Присутствие же дополнительных наблюдателей от республиканцев при подсчете голосов может быть даже полезно, считает Косгроув.В том, что Байден в ряде штатов постепенно обошел Трампа, нет ничего странного, полагает Косгроув."Разные люди голосовали в разное время… И они делали это разными способами. И подсчет идет разными способами. И в штатах разные правила для этого", - сказал он.Например, во Флориде, которая будучи одним из крупнейших по населению штатов подсчитала все в день выборов, было разрешено подсчитывать поданные досрочно голоса до дня выборов, а где-то этого не было или не разрешено, добавил собеседник агентства.При этом он считает Трампа умным человеком, который, если обвинения не сработают, оставляет себе возможность потом выдвинуться снова.
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582826732.html
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Новости
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дональд трамп, флорида, в мире

Эксперт оценил возможность мошенничества на выборах в США

09:11 06.11.2020
 
© AP Photo / Nam Y. HuhДевушка в маске
Девушка в маске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Nam Y. Huh
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Мошенничество на выборах в США вряд ли возможно, скорее, речь может идти об ошибках сотрудников избирательных комиссий при подсчете голосов, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
Представители команды президента Дональда Трампа и он сам требуют допустить наблюдателей от республиканцев на подсчет голосов, а в Висконсине – пересчитать голоса, утверждая, что в ряде штатов, где Байден за ночь выборов обошел Трампа, имело место мошенничество.
"Что может быть, так это то, что люди, считающие голоса, не понимают правила, или голоса теряются, потому что они стараются сделать все так быстро. Они могут быть некомпетентны. Подлог – я очень сомневаюсь в этом… С другой стороны, они могут совершать ошибки, когда есть такое большое давление и сроки", - сказал Косгроув РИА Новости.
Кроме того, напомнил он, за последние пару месяцев поменялись многие правила. Однако одних утверждений о нарушениях мало, представители Трампа, если они действительно собираются подавать иски, должны будут представить реальные доказательства, отметил эксперт.
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Пересчет голосов, по его словам, вряд ли что-то даст там, где отрыв одного кандидата от другого значителен. Однако, там, где сейчас Трампа и Байдена отделяют несколько тысяч, это вполне может иметь значение.
Присутствие же дополнительных наблюдателей от республиканцев при подсчете голосов может быть даже полезно, считает Косгроув.
"Хорошо иметь наблюдателей от партии, от обеих партий, потому что это делает процесс более легитимным", - пояснил он.
В том, что Байден в ряде штатов постепенно обошел Трампа, нет ничего странного, полагает Косгроув.
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"Разные люди голосовали в разное время… И они делали это разными способами. И подсчет идет разными способами. И в штатах разные правила для этого", - сказал он.
Например, во Флориде, которая будучи одним из крупнейших по населению штатов подсчитала все в день выборов, было разрешено подсчитывать поданные досрочно голоса до дня выборов, а где-то этого не было или не разрешено, добавил собеседник агентства.
При этом он считает Трампа умным человеком, который, если обвинения не сработают, оставляет себе возможность потом выдвинуться снова.
"Если это не сработает, он просто перейдет к чему-то следующему. Те, кто говорят, что он не покинет должность в январе, думаю, не правы. Он будет биться в суде, у него есть на это право, но для этого у него должны быть доказательства", - сказал эксперт.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампФлоридаВ мире
 
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