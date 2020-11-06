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Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов

Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламентском комитете по бюджету, заявил о "тесном взаимодействии" с США после выборов и выразил надежду на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:41

2020-11-06T07:41

2020-11-06T07:41

выборы президента сша — 2020

есихидэ суга

япония

вашингтон (город)

сша

токио

в мире

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ТОКИО, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламентском комитете по бюджету, заявил о "тесном взаимодействии" с США после выборов и выразил надежду на установление стабильных отношений Вашингтона и Пекина.Он также подчеркнул, что "с учетом результатов президентских выборов в США установление стабильных двусторонних отношений США и Китая служат не только национальным интересам Японии, но важны с точки зрения мира и стабильности мирового сообщества".

япония

вашингтон (город)

сша

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, япония, вашингтон (город), сша, токио, в мире