https://ria.ru/20201106/vybory-1583301791.html
Трамп заявил, что победил на выборах "по законным голосам"
Трамп заявил, что победил на выборах "по законным голосам"
Президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу в президентской гонке, если подсчитать "законные голоса". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:26
2020-11-06T07:26
2020-11-06T07:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу в президентской гонке, если подсчитать "законные голоса".Также хозяин Белого дома выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов, заявив, что во время него продолжается "коррупция и мошенничество"."Нелегальные" голосаТрамп высказал подозрения, что во многих американских штатах улучшение позиций его конкурента от демократов Джо Байдена произошло не случайно.Глава США заявил, что выступает против подсчета "нелегальных" голосов после дня выборов. Также действующий президент напомнил свое высказывание о том, "что голосование по почте превратится в катастрофу".Контроль за подсчетом голосовТакже американский президент заявил, что представителей Республиканской партии безосновательно лишили доступа к подсчету голосов на выборах.Американский лидер также отметил, что он и его сторонники хотят честных выборов и честного подсчета голосов.Нарушения на выборахПо словам Трампа, на выборах было много нарушений на всей территории Соединенных Штатов.Также глава США обвинил своих противников в попытке "украсть выборы" и "подтасовать" их результаты.Выборы в сенатПомимо этого, Трамп утверждает, что Республиканская партия "удержала сенат" США по итогам выборов.Официально результаты выборов в Сенат все еще не подведены.
https://ria.ru/20201106/nablyudateli-1583290902.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583298003.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T07:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что он одержал победу в президентской гонке, если подсчитать "законные голоса".
"Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Также хозяин Белого дома выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов, заявив, что во время него продолжается "коррупция и мошенничество".
"Нелегальные" голоса
Трамп высказал подозрения, что во многих американских штатах улучшение позиций его конкурента от демократов Джо Байдена
произошло не случайно.
Глава США
заявил, что выступает против подсчета "нелегальных" голосов после дня выборов. Также действующий президент напомнил свое высказывание о том, "что голосование по почте превратится в катастрофу".
"Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено", — сказал Трамп, приведя в пример Пенсильванию
, Мичиган, Джорджию и Висконсин
.
Контроль за подсчетом голосов
Также американский президент заявил, что представителей Республиканской партии безосновательно лишили доступа к подсчету голосов на выборах.
"Нет никаких законных причин не позволять им наблюдать (за подсчетом. – Прим. ред.)", — сказал Трамп.
Американский лидер также отметил, что он и его сторонники хотят честных выборов и честного подсчета голосов.
Нарушения на выборах
По словам Трампа, на выборах было много нарушений на всей территории Соединенных Штатов.
"Имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений по всей стране", — утверждает президент.
Также глава США обвинил своих противников в попытке "украсть выборы" и "подтасовать" их результаты.
Выборы в сенат
Помимо этого, Трамп утверждает, что Республиканская партия "удержала сенат" США по итогам выборов.
"Мы удержали сенат, несмотря на то, что нам нужно было защищать вдвое больше мест (чем демократам)", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Официально результаты выборов в Сенат все еще не подведены.