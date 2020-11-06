https://ria.ru/20201106/vybory-1583301791.html

Трамп заявил, что победил на выборах "по законным голосам"

Трамп заявил, что победил на выборах "по законным голосам"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу в президентской гонке, если подсчитать "законные голоса". РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:26

2020-11-06T07:26

2020-11-06T07:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу в президентской гонке, если подсчитать "законные голоса".Также хозяин Белого дома выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов, заявив, что во время него продолжается "коррупция и мошенничество"."Нелегальные" голосаТрамп высказал подозрения, что во многих американских штатах улучшение позиций его конкурента от демократов Джо Байдена произошло не случайно.Глава США заявил, что выступает против подсчета "нелегальных" голосов после дня выборов. Также действующий президент напомнил свое высказывание о том, "что голосование по почте превратится в катастрофу".Контроль за подсчетом голосовТакже американский президент заявил, что представителей Республиканской партии безосновательно лишили доступа к подсчету голосов на выборах.Американский лидер также отметил, что он и его сторонники хотят честных выборов и честного подсчета голосов.Нарушения на выборахПо словам Трампа, на выборах было много нарушений на всей территории Соединенных Штатов.Также глава США обвинил своих противников в попытке "украсть выборы" и "подтасовать" их результаты.Выборы в сенатПомимо этого, Трамп утверждает, что Республиканская партия "удержала сенат" США по итогам выборов.Официально результаты выборов в Сенат все еще не подведены.

https://ria.ru/20201106/nablyudateli-1583290902.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление Трампа по выборам в США Выступление Трампа по выборам в США 2020-11-06T07:26 true PT17M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире