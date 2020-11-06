https://ria.ru/20201106/vybory-1583301639.html

Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась

Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась

Основная часть участников движения BLM, участвовавших в протестах в Нью-Йорке в четверг, разошлась, в районе парка Юнион-сквер остаются разрозненные группы,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:20

2020-11-06T07:20

2020-11-06T07:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Основная часть участников движения BLM, участвовавших в протестах в Нью-Йорке в четверг, разошлась, в районе парка Юнион-сквер остаются разрозненные группы, передает корреспондент РИА Новости.Вначале в шествии в южной части Манхэттена принимали участие сотни молодых людей. Колонна шла в сопровождении отрядов полиции по проезжей части улиц. Периодически между протестующими и полицейскими вспыхивали стычки. Многие участники протеста были задержаны.Молодые люди начинали с лозунгов Black lives matter и обвинений в адрес Дональда Трампа в нелегкой жизни чернокожего населения в США. Однако затем в толпе стали звучать оскорбления в адрес полиции и президента США. Один молодой человек пришел с маской в виде свиньи. При этом он надел фуражку и голубую полицейскую сорочку. Под рубашку он предложил подушку, вероятно, желая казаться более упитанным.В итоге значительно поредевшая колонна остановилась в парке Юнион-сквер. Сейчас молодые люди расходятся.Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире