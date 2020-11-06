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Fox News: Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании

Fox News: Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании

Отставание Джо Байдена от Дональда Трампа на президентских выборах в Пенсильвании сократилось до 0,8 процентных пункта, свидетельствует прогноз телеканала Fox... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T04:53

2020-11-06T04:53

2020-11-06T08:22

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Отставание Джо Байдена от Дональда Трампа на президентских выборах в Пенсильвании сократилось до 0,8 процентных пункта, свидетельствует прогноз телеканала Fox News.Телеканал приводит прогноз на основании 90% подсчитанных голосов: у Трампа в настоящий момент 49,8%, у его соперника демократа Байдена - 49%.Подсчет голосов в штате продолжается: идет обработка поступающих по почте бюллетеней.Власти штата сообщили, что подсчет подавляющего числа голосов будет завершен в пятницу.В Пенсильвании 20 выборщиков, она имеет важнейшее значение для исхода президентских выборов.

пенсильвания

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, в мире