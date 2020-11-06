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Fox News: Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании
Fox News: Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании
Отставание Джо Байдена от Дональда Трампа на президентских выборах в Пенсильвании сократилось до 0,8 процентных пункта, свидетельствует прогноз телеканала Fox... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:53
2020-11-06T04:53
2020-11-06T08:22
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Отставание Джо Байдена от Дональда Трампа на президентских выборах в Пенсильвании сократилось до 0,8 процентных пункта, свидетельствует прогноз телеканала Fox News.Телеканал приводит прогноз на основании 90% подсчитанных голосов: у Трампа в настоящий момент 49,8%, у его соперника демократа Байдена - 49%.Подсчет голосов в штате продолжается: идет обработка поступающих по почте бюллетеней.Власти штата сообщили, что подсчет подавляющего числа голосов будет завершен в пятницу.В Пенсильвании 20 выборщиков, она имеет важнейшее значение для исхода президентских выборов.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, в мире