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Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене
Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене
Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:01
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Очевидцы заявили, что все началось после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.Как передает корреспондент РИА Новости, настроенных особо агрессивно участников шествия валили на землю и задерживали.По ходу движения толпы по южному Манхэттену происходят стычки митингующих с полицейскими, которые заканчиваются задержаниями. При этом в моменты задержаний полицейские просят остальных участников шествия освободить проезжую часть и уйти на тротуар. Толпа скандирует "революцию не остановить".
нью-йорк (город)
манхэттен
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нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире

Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене

04:01 06.11.2020 (обновлено: 04:28 06.11.2020)
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Очевидцы заявили, что все началось после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.
Как передает корреспондент РИА Новости, настроенных особо агрессивно участников шествия валили на землю и задерживали.
По ходу движения толпы по южному Манхэттену происходят стычки митингующих с полицейскими, которые заканчиваются задержаниями. При этом в моменты задержаний полицейские просят остальных участников шествия освободить проезжую часть и уйти на тротуар. Толпа скандирует "революцию не остановить".
 
Выборы президента США — 2020Нью-Йорк (город)МанхэттенСШАВ мире
 
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