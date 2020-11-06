https://ria.ru/20201106/vybory-1583297185.html
Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене
Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене
Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:01
2020-11-06T04:01
2020-11-06T04:28
выборы президента сша — 2020
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121374_0:234:3000:1922_1400x0_80_0_0_345035826f8553e07b05eea4c81af403.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Очевидцы заявили, что все началось после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.Как передает корреспондент РИА Новости, настроенных особо агрессивно участников шествия валили на землю и задерживали.По ходу движения толпы по южному Манхэттену происходят стычки митингующих с полицейскими, которые заканчиваются задержаниями. При этом в моменты задержаний полицейские просят остальных участников шествия освободить проезжую часть и уйти на тротуар. Толпа скандирует "революцию не остановить".
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121374_0:263:2318:2001_1400x0_80_0_0_9b650c4b6679b875c437bbf682b781b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Очевидцы заявили, что все началось после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.
Как передает корреспондент РИА Новости, настроенных особо агрессивно участников шествия валили на землю и задерживали.
По ходу движения толпы по южному Манхэттену
происходят стычки митингующих с полицейскими, которые заканчиваются задержаниями. При этом в моменты задержаний полицейские просят остальных участников шествия освободить проезжую часть и уйти на тротуар. Толпа скандирует "революцию не остановить".