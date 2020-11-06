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Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене

Полиция начала задерживать участников шествия на Манхэттене

Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T04:01

2020-11-06T04:01

2020-11-06T04:28

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Полиция начал задержания участников шествия BLM в районе пересечения Бонд-стрит и Бродвея в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Очевидцы заявили, что все началось после того, как один из полицейских попросил не снимать его на телефон и оттолкнул аппарат. Протестующий якобы ударил полицейского телефоном. Ситуация резко обострилась, и к шествию были стянуты дополнительные подразделения правоохранителей.Как передает корреспондент РИА Новости, настроенных особо агрессивно участников шествия валили на землю и задерживали.По ходу движения толпы по южному Манхэттену происходят стычки митингующих с полицейскими, которые заканчиваются задержаниями. При этом в моменты задержаний полицейские просят остальных участников шествия освободить проезжую часть и уйти на тротуар. Толпа скандирует "революцию не остановить".

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире