https://ria.ru/20201106/vybory-1583296536.html

Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Байдена после дня выборов

Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Байдена после дня выборов

Действующий президент США Дональд Трамп подозревает, что во многих штатах "под занавес" выборов количество голосов за его соперника Джо Байдена выросло не... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:45

2020-11-06T03:45

2020-11-06T08:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп подозревает, что во многих штатах "под занавес" выборов количество голосов за его соперника Джо Байдена выросло не случайно.Трамп заявил, что не хочет, чтобы "нелегальные" голоса подсчитали после дня выборов. Он также напомнил свои слова о том, "что голосование по почте превратится в катастрофу"."Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено", — сказал он, приведя в пример Пенсильванию, Мичиган, Джорджию и Висконсин.Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в некоторых штатах пока неизвестны.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

пенсильвания

мичиган

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление Трампа по выборам в США Выступление Трампа по выборам в США 2020-11-06T03:45 true PT17M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, мичиган, сша, в мире