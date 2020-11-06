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Fox: Байден догнал Трампа в штате Джорджия
Fox: Байден догнал Трампа в штате Джорджия
Кандидат от демократов Джо Байден сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где долгое время лидировал действующий президент, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:32
2020-11-06T03:32
2020-11-06T03:42
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден сравнялся с Дональдом Трампом в "колеблющемся" штате Джорджия, где долгое время лидировал действующий президент, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, сейчас оба претендента получают по 49,4% голосов избирателей. Трампа отделяют от Байдена только 3635 голосов.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. При этом после подсчета 99% голосов между кандидатами была минимальная разница в 12,7 тысячи голосов: у Дональда Трампа 49,5%, у Джо Байдена - 49,3%. Штаб Трампа при этом подал иск в суд Джорджия с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире