Трамп раскритиковал прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей
03:18 06.11.2020 (обновлено: 03:24 06.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал социологов, лоббистов и прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей на выборах.
"Как все сейчас признают, опросы, которые проводили СМИ, были вмешательством в выборы со стороны влиятельных групп. Эти фейк-опросы были созданы для того, чтобы держать людей дома, создать иллюзию преимущества господина (Джо) Байдена.. Это были опросы для подавления, все теперь это знают... Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде. И мы выиграли в Огайо. И Washington Post написали, что Байден впереди на 17 пунктов в Висконсине, а на самом деле голоса были практически равны. И они знали это, они не глупые люди. Это давление (на избирателей - ред.)" , - заявил он, выступая в Белом доме.
В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.