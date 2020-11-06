Трамп раскритиковал прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей

"Как все сейчас признают, опросы, которые проводили СМИ, были вмешательством в выборы со стороны влиятельных групп. Эти фейк-опросы были созданы для того, чтобы держать людей дома, создать иллюзию преимущества господина (Джо) Байдена.. Это были опросы для подавления, все теперь это знают... Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде. И мы выиграли в Огайо. И Washington Post написали, что Байден впереди на 17 пунктов в Висконсине, а на самом деле голоса были практически равны. И они знали это, они не глупые люди. Это давление (на избирателей - ред.)" , - заявил он, выступая в Белом доме.