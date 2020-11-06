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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583294546.html
На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп
На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:07
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране.По его словам, наблюдателям от республиканцев не был предоставлен доступ к наблюдению во многих спорных штатах."Не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов.
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
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дональд трамп, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп

03:07 06.11.2020 (обновлено: 03:20 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране.
"Имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений по всей стране", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, наблюдателям от республиканцев не был предоставлен доступ к наблюдению во многих спорных штатах.
"Не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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