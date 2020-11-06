https://ria.ru/20201106/vybory-1583294546.html
На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп
На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:07
2020-11-06T03:07
2020-11-06T03:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране.По его словам, наблюдателям от республиканцев не был предоставлен доступ к наблюдению во многих спорных штатах."Не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов.
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T03:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире