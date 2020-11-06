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На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп

На выборах по всей стране было много нарушений, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:07

2020-11-06T03:07

2020-11-06T03:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что на выборах было много нарушений по всей стране.По его словам, наблюдателям от республиканцев не был предоставлен доступ к наблюдению во многих спорных штатах."Не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов.

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление Трампа по выборам в США Выступление Трампа по выборам в США 2020-11-06T03:07 true PT17M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире