https://ria.ru/20201106/vybory-1583294319.html

Трамп заявил, что республиканцев лишают доступа к подсчету голосов

Трамп заявил, что республиканцев лишают доступа к подсчету голосов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонников безосновательно лишают доступа к подсчету голосов на выборах. РИА Новости, 06.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонников безосновательно лишают доступа к подсчету голосов на выборах.Он также заявил, что во время подсчета голосов продолжается "коррупция и мошенничество".

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире