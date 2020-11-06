https://ria.ru/20201106/vybory-1583294319.html
Трамп заявил, что республиканцев лишают доступа к подсчету голосов
Трамп заявил, что республиканцев лишают доступа к подсчету голосов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонников безосновательно лишают доступа к подсчету голосов на выборах. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:02
2020-11-06T03:02
2020-11-06T03:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонников безосновательно лишают доступа к подсчету голосов на выборах.Он также заявил, что во время подсчета голосов продолжается "коррупция и мошенничество".
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире