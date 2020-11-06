https://ria.ru/20201106/vybory-1583293707.html
Трамп назвал условие для своей победы на выборах
Трамп назвал условие для своей победы на выборах
Президент США Дональд Трамп утверждает, что он выиграл выборы, если подсчитать "законные" голоса. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:49
2020-11-06T02:49
2020-11-06T03:19
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что он выиграл выборы, если подсчитать "законные" голоса.Трамп заявил, что "выиграл многие критически важные штаты". Он также обвинил во "вмешательстве в выборы" СМИ и "специальные интересы", то есть лоббистов.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T02:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире