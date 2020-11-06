https://ria.ru/20201106/vybory-1583293707.html

Трамп назвал условие для своей победы на выборах

Трамп назвал условие для своей победы на выборах

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он выиграл выборы, если подсчитать "законные" голоса. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:49

2020-11-06T02:49

2020-11-06T03:19

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что он выиграл выборы, если подсчитать "законные" голоса.Трамп заявил, что "выиграл многие критически важные штаты". Он также обвинил во "вмешательстве в выборы" СМИ и "специальные интересы", то есть лоббистов.

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление Трампа по выборам в США Выступление Трампа по выборам в США 2020-11-06T02:49 true PT17M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире