Власти Аризоны беспокоятся за сотрудников, занимающихся подсчетом голосов
© AP Photo / Nam Y. HuhДевушка в маске
© AP Photo / Nam Y. Huh
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Госсекретарь штата Аризона Кэти Хоббс заявила, что она обеспокоена безопасностью сотрудников, занимающихся подсчетом голосов на президентских выборах, на фоне протестов возле центров по обработке бюллетеней.
© AP Photo / Matt SlocumПротестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 1
Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
© AP Photo / Matt Slocum
1 из 1
Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
© AP Photo / Matt Slocum
Ранее сообщалось, что более 100 протестующих собрались у центра по обработке бюллетеней в округе Марикопа, держа баннеры и выкрикивая лозунги в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.
Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.