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Власти Аризоны беспокоятся за сотрудников, занимающихся подсчетом голосов

Власти Аризоны беспокоятся за сотрудников, занимающихся подсчетом голосов

Госсекретарь штата Аризона Кэти Хоббс заявила, что она обеспокоена безопасностью сотрудников, занимающихся подсчетом голосов на президентских выборах, на фоне... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:05

2020-11-06T02:05

2020-11-06T02:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

аризона

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Госсекретарь штата Аризона Кэти Хоббс заявила, что она обеспокоена безопасностью сотрудников, занимающихся подсчетом голосов на президентских выборах, на фоне протестов возле центров по обработке бюллетеней.Ранее сообщалось, что более 100 протестующих собрались у центра по обработке бюллетеней в округе Марикопа, держа баннеры и выкрикивая лозунги в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

аризона

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире