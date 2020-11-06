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В Белом доме анонсировали выступление Трампа с заявлением
В Белом доме анонсировали выступление Трампа с заявлением
Президент США Дональд Трамп, не появлявшийся на публике более полутора суток, выступит с заявлением в 2.30 мск (18.30 по Вашингтону), сообщили в Белом доме. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:55
2020-11-06T01:55
2020-11-06T01:59
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, не появлявшийся на публике более полутора суток, выступит с заявлением в 2.30 мск (18.30 по Вашингтону), сообщили в Белом доме.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире