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В Белом доме анонсировали выступление Трампа с заявлением

В Белом доме анонсировали выступление Трампа с заявлением

Президент США Дональд Трамп, не появлявшийся на публике более полутора суток, выступит с заявлением в 2.30 мск (18.30 по Вашингтону), сообщили в Белом доме. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T01:55

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2020-11-06T01:59

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, не появлявшийся на публике более полутора суток, выступит с заявлением в 2.30 мск (18.30 по Вашингтону), сообщили в Белом доме.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире