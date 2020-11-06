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В ключевой для выборов Пенсильвании отчитались о подсчете голосов

В ключевой для выборов Пенсильвании отчитались о подсчете голосов

Пенсильвании осталось подсчитать еще несколько сотен тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T01:40

2020-11-06T01:40

2020-11-06T02:36

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Пенсильвании осталось подсчитать еще несколько сотен тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.Она подчеркнула, что назвать победителя пока нельзя.Буквар также добавила, что не в курсе каких-либо нарушений на выборах."Мне они неизвестны", — сказала Буквар, оговорившись, что кто-то попытался проголосовать за умершего человека.Госсекретарь ранее заявляла, что победитель может определиться уже в четверг, но на пресс-конференции пояснила, что по подсчету нужно еще поработать.Сейчас идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в пункт обработки бюллетеней.Пенсильвания с 20 выборщиками необходима Трампу, чтобы остаться в игре и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией. Исход выборов пока неясен. Дональд Трамп, не дожидаясь подсчета почтового голосования, назвал себя победителем, хотя, по данным экзит-поллов, и промежуточным итогам с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден. 2020-11-06T01:40 true PT1M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире