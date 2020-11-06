https://ria.ru/20201106/vybory-1583290002.html
В ключевой для выборов Пенсильвании отчитались о подсчете голосов
В ключевой для выборов Пенсильвании отчитались о подсчете голосов
Пенсильвании осталось подсчитать еще несколько сотен тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:40
2020-11-06T01:40
2020-11-06T02:36
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джо байден
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Пенсильвании осталось подсчитать еще несколько сотен тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.Она подчеркнула, что назвать победителя пока нельзя.Буквар также добавила, что не в курсе каких-либо нарушений на выборах."Мне они неизвестны", — сказала Буквар, оговорившись, что кто-то попытался проголосовать за умершего человека.Госсекретарь ранее заявляла, что победитель может определиться уже в четверг, но на пресс-конференции пояснила, что по подсчету нужно еще поработать.Сейчас идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в пункт обработки бюллетеней.Пенсильвания с 20 выборщиками необходима Трампу, чтобы остаться в игре и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Считайте каждый голос": протесты в ожидании результатов выборов в США
Американцы вышли на улицы с требованием считать "каждый голос". Акции прошли в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде. Не обошлось без стычек с полицией.
Исход выборов пока неясен. Дональд Трамп, не дожидаясь подсчета почтового голосования, назвал себя победителем, хотя, по данным экзит-поллов, и промежуточным итогам с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден.
2020-11-06T01:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Пенсильвании
осталось подсчитать еще несколько сотен тысяч бюллетеней, заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.
Она подчеркнула, что назвать победителя пока нельзя.
"В Пенсильвании, несомненно, выборы идут с небольшим разрывом, (подсчет голосов) может занять несколько больше времени. <...> Остается подсчитать еще несколько сотен тысяч бюллетеней", — сказала Буквар на пресс-конференции в эфире американских телеканалов.
Буквар также добавила, что не в курсе каких-либо нарушений на выборах.
"Мне они неизвестны", — сказала Буквар, оговорившись, что кто-то попытался проголосовать за умершего человека.
Госсекретарь ранее заявляла, что победитель может определиться уже в четверг, но на пресс-конференции пояснила, что по подсчету нужно еще поработать.
Сейчас идет подсчет бюллетеней, отправленных досрочно по почте. Учитывая тот факт, что так преимущественно голосуют демократы, штаб Трампа потребовал приостановить подсчет и допустить наблюдателей в пункт обработки бюллетеней.
Пенсильвания с 20 выборщиками необходима Трампу, чтобы остаться в игре и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша может обойтись и без этого штата.