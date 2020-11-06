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Байден заявил о скором завершении подсчета голосов

Байден заявил о скором завершении подсчета голосов

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что подсчет голосов скоро завершится. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T00:36

2020-11-06T00:36

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вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что подсчет голосов скоро завершится.Он также призвал всех американцев к спокойствию.Он также выразил уверенность в своей победе."Мы не сомневаемся, что, когда подсчет будет закончен, сенатор (кандидат в вице-президенты, Камала) Харрис и я будем объявлены победителями", — отметил Байден.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также действующий президент, республиканец Дональд Трамп. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), джо байден, сша, в мире