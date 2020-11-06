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Байден не сомневается в своей победе на выборах
Байден не сомневается в своей победе на выборах
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не сомневается в победе на выборах по итогам подсчета голосов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:33
2020-11-06T00:33
2020-11-06T01:03
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не сомневается в победе на выборах по итогам подсчета голосов.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире