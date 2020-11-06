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Байден не сомневается в своей победе на выборах

Байден не сомневается в своей победе на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не сомневается в победе на выборах по итогам подсчета голосов. РИА Новости, 06.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не сомневается в победе на выборах по итогам подсчета голосов.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

вашингтон (город)

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире