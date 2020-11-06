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Байден призвал всех американцев к спокойствию
Байден призвал всех американцев к спокойствию
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал всех американцев к спокойствию. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:30
2020-11-06T00:30
2020-11-06T03:55
сша
выборы президента сша — 2020
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал всех американцев к спокойствию."Я всех призываю к спокойствию. Всех людей — оставаться спокойными. Процесс идет. Подсчет близится к завершению", — отметил он.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, в мире