Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:15 06.11.2020 (обновлено: 01:02 06.11.2020)
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Социальная сеть Facebook заблокировала группу в поддержку президента Трампа, распространяющую информацию о подтасовках в ходе выборов. За сутки ее существования число участников превысило 360 тысяч.
Группа Stop the Steal ("Остановите кражу") была создана в среду консервативной организацией "Женщины в поддержку (лозунга) "Америка первая" и призывала участников к активным действиям по защите честности выборов. Группа, распространяя непроверенные данные о нарушениях на выборах и призывая помешать этому, за сутки набрала более 365 тысяч подписчиков. Организаторы группы убеждены, что "демократы прилагают усилия к тому, чтобы лишать республиканцев избирательных прав и обнулить их голоса".
Как заявил в связи с блокировкой группы представитель Facebook Энди Стоун, которого цитирует NPR, в компании считают, что группа была создана в рамках усилий назвать прошедшие выборы нелегитимными. Facebook сообщила, что в числе сообщений участников группы встречаются призывы к насилию. Блокировку в компании объяснили тем, что участники группы занимались организацией реальных мероприятий, в частности протестов на участках, где ведется подсчет голосов.
"Женщины в поддержку (лозунга) "Америка первая" ранее организовывали акции против ограничений из-за коронавируса, а также выступления в поддержку Трампа в ходе его импичмента.
Президентские выборы завершились в США во вторник 3 ноября, но результаты пока не известны. По предварительным прогнозам лидирует Байден, но подсчет голосов в ряде ключевых штатов еще не завершен. Президент Трамп, заявивший о победе ночью после выборов, призывает остановить подсчет голосов, все еще поступающих в избирательные комиссии по почте. Трамп убежден, что должны быть учтены лишь те голоса, что были получены до окончания выборов. Штаб Трампа уже подал ряд исков с требованием прекращения подсчета, требует пересчета голосов в Висконсине. Байден выступает за то, чтобы был подсчитан каждый отданный в ходе голосования голос.