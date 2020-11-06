ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США

"Мы просто хотели бы поздравить всех американцев с тем, что они приняли участие в выборах, в этом демократическом процессе. И нужно подчеркнуть, что мы, конечно же, будем работать с любой администрацией США сейчас и в будущем", - сказал Райан на пресс-конференции.