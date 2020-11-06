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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/voz-1583376183.html
ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США
ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова работать с любой новой администрацией Соединенных Штатов Америки (США) вне зависимости от итогов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:43
2020-11-06T14:43
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
воз
джо байден
сша
в мире
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ЦЮРИХ, 6 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова работать с любой новой администрацией Соединенных Штатов Америки (США) вне зависимости от итогов президентских выборов в стране, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Выборы президента прошли в США во вторник, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Победитель выборов по-прежнему неизвестен, подсчет голосов продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583355204.html
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дональд трамп, воз, джо байден, сша, в мире

ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США

14:43 06.11.2020
 
© AP Photo / Francois MoriПервая страница газеты о президентских выборах в США
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 6 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова работать с любой новой администрацией Соединенных Штатов Америки (США) вне зависимости от итогов президентских выборов в стране, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы просто хотели бы поздравить всех американцев с тем, что они приняли участие в выборах, в этом демократическом процессе. И нужно подчеркнуть, что мы, конечно же, будем работать с любой администрацией США сейчас и в будущем", - сказал Райан на пресс-конференции.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
13:08
До победы шаг? СМИ: Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия
Выборы президента прошли в США во вторник, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Победитель выборов по-прежнему неизвестен, подсчет голосов продолжается.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВОЗДжо БайденСШАВ мире
 
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