https://ria.ru/20201106/voz-1583376183.html
ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США
ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова работать с любой новой администрацией Соединенных Штатов Америки (США) вне зависимости от итогов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:43
2020-11-06T14:43
2020-11-06T14:43
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
воз
джо байден
сша
в мире
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ЦЮРИХ, 6 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова работать с любой новой администрацией Соединенных Штатов Америки (США) вне зависимости от итогов президентских выборов в стране, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Выборы президента прошли в США во вторник, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Победитель выборов по-прежнему неизвестен, подсчет голосов продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583355204.html
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, воз, джо байден, сша, в мире