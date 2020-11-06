https://ria.ru/20201106/volosy-1583304316.html
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором медсестра местной туберкулезной больницы берет... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:11
2020-11-06T08:11
2020-11-06T08:11
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором медсестра местной туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Новосибирской области.В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства предполагаемого жестокого обращения с детьми и принять соответствующее решение.
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия