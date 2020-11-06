https://ria.ru/20201106/voda-1583287838.html

В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму

В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что войны с Россией за воду в Крыму не будет. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T00:51

2020-11-06T00:51

2020-11-06T07:48

днепр (город)

андрей ермак

республика крым

севастополь

оон

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что войны с Россией за воду в Крыму не будет.На вопрос, уверен ли он, что полуостров войдет в состав Украины Ермак ответил: "Абсолютно". При этом он заявил, что не знает, когда это произойдет.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу водоснабжения по этой системе полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос подачи воды решался за счет хранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и бурения новых скважин.В Симферополе и нескольких районах Крыма введены графики подачи воды. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, для модернизации системы водоснабжения выделяется около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201104/voda-1582967506.html

днепр (город)

республика крым

севастополь

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр (город), андрей ермак, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире