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В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму
В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что войны с Россией за воду в Крыму не будет. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:51
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днепр (город)
андрей ермак
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что войны с Россией за воду в Крыму не будет.На вопрос, уверен ли он, что полуостров войдет в состав Украины Ермак ответил: "Абсолютно". При этом он заявил, что не знает, когда это произойдет.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу водоснабжения по этой системе полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос подачи воды решался за счет хранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и бурения новых скважин.В Симферополе и нескольких районах Крыма введены графики подачи воды. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, для модернизации системы водоснабжения выделяется около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201104/voda-1582967506.html
днепр (город)
республика крым
севастополь
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днепр (город), андрей ермак, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире

В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму

00:51 06.11.2020 (обновлено: 07:48 06.11.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что войны с Россией за воду в Крыму не будет.

"Нет. Ее (войны. — Прим. ред.) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает", — сказал он в интервью телеканалу "1+1".

На вопрос, уверен ли он, что полуостров войдет в состав Украины Ермак ответил: "Абсолютно". При этом он заявил, что не знает, когда это произойдет.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу водоснабжения по этой системе полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос подачи воды решался за счет хранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и бурения новых скважин.
В Симферополе и нескольких районах Крыма введены графики подачи воды. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, для модернизации системы водоснабжения выделяется около 50 миллиардов рублей.
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