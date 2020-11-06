https://ria.ru/20201106/vkus-1583286532.html
Что говорят о вас ваши вкусовые пристрастия
Что говорят о вас ваши вкусовые пристрастия
Наши вкусовые пристрастия начинают формироваться еще до рождения. Как усилить или ослабить то, что заложено природой, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:10
2020-11-06T02:10
2020-11-06T02:10
екатерина пырьева
россия
психология
еда
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Наши вкусовые пристрастия начинают формироваться еще до рождения. Как усилить или ослабить то, что заложено природой, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Пырьева.Вместе с тем потребность в той или иной пище имеет свои причины, и они подчас связаны с физиологическими особенностями организма каждого конкретного человека. "Все индивидуально. Есть люди, которые к соленому имеют великое предпочтение: могут съесть селедку целиком. Как правило, это люди, у которых пониженное артериальное давление. Они таким образом нормализуют тонус сосудов. Стремление к более острой пище, как правило, свойственно людям, которые имеют недостаточную секрецию в желудке, они сами себе ее стимулируют", – уточнила собеседница радио.Повышенная любовь к сладкому также имеет свои причины. Если у человека все в норме, то пристрастия к тому или иному продукту можно регулировать и контролировать. Пырьева напомнила, что все хорошо в меру."Здесь уже только сила воли. Если вы, например, привыкли пить чай с тремя ложками сахара, чай без сахара или с одной ложкой покажется вам на первых порах невкусным. Можно ослабить чувствительность к сахару постепенным снижением количества сахара в том же самом чае или напитках. То же самое касается и соленого", – заключила эксперт.
https://ria.ru/20201105/golodanie-1582910127.html
https://ria.ru/20201102/pitanie-1582693046.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина пырьева, россия, психология, еда, общество
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Наши вкусовые пристрастия начинают формироваться еще до рождения. Как усилить или ослабить то, что заложено природой, рассказала в интервью радио Sputnik
заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Пырьева.
"Генетику можно редактировать. Мама во время беременности ест соленую пищу, и у будущего ребенка повысится эта потребность, то же самое касается и пристрастия к горькому. Дети рождаются с врожденным пристрастием к сладкому. Но если ребенку предлагать повышенное количество сладостей, пристрастие к сладкому усилится. С возрастом это будет утихать, от физиологии никуда не уйдешь, но затихать будет медленно. Но наша задача не усиливать, не потенциировать это врожденное пристрастие", – отметила Пырьева.
Вместе с тем потребность в той или иной пище имеет свои причины, и они подчас связаны с физиологическими особенностями организма каждого конкретного человека.
"Все индивидуально. Есть люди, которые к соленому имеют великое предпочтение: могут съесть селедку целиком. Как правило, это люди, у которых пониженное артериальное давление. Они таким образом нормализуют тонус сосудов. Стремление к более острой пище, как правило, свойственно людям, которые имеют недостаточную секрецию в желудке, они сами себе ее стимулируют", – уточнила собеседница радио.
Повышенная любовь к сладкому также имеет свои причины.
"После определенного возраста склонность к сладкой пище снижается значительно. Но есть люди, которые любят сладкое. Подчас это признак нестабильности метаболизма глюкозы. Благодаря избыточному количеству сахара они пытаются сделать комфортным свой уровень глюкозы", – объяснила эксперт.
Если у человека все в норме, то пристрастия к тому или иному продукту можно регулировать и контролировать. Пырьева напомнила, что все хорошо в меру.
"Здесь уже только сила воли. Если вы, например, привыкли пить чай с тремя ложками сахара, чай без сахара или с одной ложкой покажется вам на первых порах невкусным. Можно ослабить чувствительность к сахару постепенным снижением количества сахара в том же самом чае или напитках. То же самое касается и соленого", – заключила эксперт.