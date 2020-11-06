https://ria.ru/20201106/vkus-1583286532.html

Что говорят о вас ваши вкусовые пристрастия

Что говорят о вас ваши вкусовые пристрастия

Наши вкусовые пристрастия начинают формироваться еще до рождения. Как усилить или ослабить то, что заложено природой, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:10

2020-11-06T02:10

2020-11-06T02:10

екатерина пырьева

россия

психология

еда

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Наши вкусовые пристрастия начинают формироваться еще до рождения. Как усилить или ослабить то, что заложено природой, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Пырьева.Вместе с тем потребность в той или иной пище имеет свои причины, и они подчас связаны с физиологическими особенностями организма каждого конкретного человека. "Все индивидуально. Есть люди, которые к соленому имеют великое предпочтение: могут съесть селедку целиком. Как правило, это люди, у которых пониженное артериальное давление. Они таким образом нормализуют тонус сосудов. Стремление к более острой пище, как правило, свойственно людям, которые имеют недостаточную секрецию в желудке, они сами себе ее стимулируют", – уточнила собеседница радио.Повышенная любовь к сладкому также имеет свои причины. Если у человека все в норме, то пристрастия к тому или иному продукту можно регулировать и контролировать. Пырьева напомнила, что все хорошо в меру."Здесь уже только сила воли. Если вы, например, привыкли пить чай с тремя ложками сахара, чай без сахара или с одной ложкой покажется вам на первых порах невкусным. Можно ослабить чувствительность к сахару постепенным снижением количества сахара в том же самом чае или напитках. То же самое касается и соленого", – заключила эксперт.

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина пырьева, россия, психология, еда, общество