Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201106/virusolog-1583311729.html
Известный вирусолог возглавил НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Известный вирусолог возглавил НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вирусолог Михаил Щелканов, который первым из российских ученых представил научный доклад о новом... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:30
2020-11-06T09:31
риа наука
михаил щелканов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569249459_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6c637966c4c0ec1bdea77cd07a26334e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вирусолог Михаил Щелканов, который первым из российских ученых представил научный доклад о новом коронавирусе, назначен директором Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, сообщает вуз.Этот институт — одно из старейших научных медицинских учреждений России, который в 2020 году вошел в состав Роспотребнадзора."Профессор ДВФУ возглавил НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора … Совместная работа ДВФУ и ведомственного НИИ позволит создать на Дальнем Востоке значительный задел, чтобы противостоять существующим и пока еще не выявленным биологическим угрозам", - говорится в сообщении.По словам Щелканова, параллельно он продолжит возглавлять лабораторию экологии микроорганизмов и Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности Роспотребнадзора ШБМ ДВФУ. На новой должности ученый планирует продолжить работу по совершенствованию системы биологической безопасности РФ."Разработка и производство вакцин остается архиважной, но скорее технической задачей. Не менее важно своевременно выявить угрозы, использовать многолетние научные данные, чтобы предсказывать новые эпидемии до того, как они вырвутся на оперативный простор. На Дальнем Востоке для этого необходимо возродить трансграничный мониторинг природно-очаговых вирусов в треугольнике "юг российского Дальнего Востока — Корейский полуостров — северо-восточные провинции Китая", а также вести регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов на собственной территории", - сказал ученый, чьи слова приводятся в сообщении.На основе этих исследований можно будет делать научно обоснованные прогнозы в отношении опасных эпидемических ситуаций, добавил Щелканов.По его словам, пандемия нового коронавируса — не последняя. "Вполне логично выглядит концепция создания базовой кафедры биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ в Институте эпидемиологии и микробиологии", — считает профессор.В марте 2020 года Щелканов первым из российских ученых-вирусологов представил доклад о новом коронавирусе на ученом совете ДВФУ, позднее стал соавтором пособия и научных статей по борьбе с эпидемией COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582483264.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569249459_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d9a532d8f0670de8402020f5b32a9a51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Известный вирусолог возглавил НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

09:30 06.11.2020 (обновлено: 09:31 06.11.2020)
 
© Фото : из личного архива Михаила ЩелкановаЗаведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : из личного архива Михаила Щелканова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вирусолог Михаил Щелканов, который первым из российских ученых представил научный доклад о новом коронавирусе, назначен директором Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, сообщает вуз.
Этот институт — одно из старейших научных медицинских учреждений России, который в 2020 году вошел в состав Роспотребнадзора.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
06:19Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
"Профессор ДВФУ возглавил НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора … Совместная работа ДВФУ и ведомственного НИИ позволит создать на Дальнем Востоке значительный задел, чтобы противостоять существующим и пока еще не выявленным биологическим угрозам", - говорится в сообщении.
По словам Щелканова, параллельно он продолжит возглавлять лабораторию экологии микроорганизмов и Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности Роспотребнадзора ШБМ ДВФУ. На новой должности ученый планирует продолжить работу по совершенствованию системы биологической безопасности РФ.
"Разработка и производство вакцин остается архиважной, но скорее технической задачей. Не менее важно своевременно выявить угрозы, использовать многолетние научные данные, чтобы предсказывать новые эпидемии до того, как они вырвутся на оперативный простор. На Дальнем Востоке для этого необходимо возродить трансграничный мониторинг природно-очаговых вирусов в треугольнике "юг российского Дальнего Востока — Корейский полуостров — северо-восточные провинции Китая", а также вести регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов на собственной территории", - сказал ученый, чьи слова приводятся в сообщении.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 20:44
Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 на новогодние праздники
На основе этих исследований можно будет делать научно обоснованные прогнозы в отношении опасных эпидемических ситуаций, добавил Щелканов.
По его словам, пандемия нового коронавируса — не последняя. "Вполне логично выглядит концепция создания базовой кафедры биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ в Институте эпидемиологии и микробиологии", — считает профессор.
В марте 2020 года Щелканов первым из российских ученых-вирусологов представил доклад о новом коронавирусе на ученом совете ДВФУ, позднее стал соавтором пособия и научных статей по борьбе с эпидемией COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
РИА НаукаМихаил ЩелкановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния