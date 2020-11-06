https://ria.ru/20201106/virusolog-1583311729.html

Известный вирусолог возглавил НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Известный вирусолог возглавил НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вирусолог Михаил Щелканов, который первым из российских ученых представил научный доклад о новом... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:30

2020-11-06T09:30

2020-11-06T09:31

риа наука

михаил щелканов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вирусолог Михаил Щелканов, который первым из российских ученых представил научный доклад о новом коронавирусе, назначен директором Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, сообщает вуз.Этот институт — одно из старейших научных медицинских учреждений России, который в 2020 году вошел в состав Роспотребнадзора."Профессор ДВФУ возглавил НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора … Совместная работа ДВФУ и ведомственного НИИ позволит создать на Дальнем Востоке значительный задел, чтобы противостоять существующим и пока еще не выявленным биологическим угрозам", - говорится в сообщении.По словам Щелканова, параллельно он продолжит возглавлять лабораторию экологии микроорганизмов и Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности Роспотребнадзора ШБМ ДВФУ. На новой должности ученый планирует продолжить работу по совершенствованию системы биологической безопасности РФ."Разработка и производство вакцин остается архиважной, но скорее технической задачей. Не менее важно своевременно выявить угрозы, использовать многолетние научные данные, чтобы предсказывать новые эпидемии до того, как они вырвутся на оперативный простор. На Дальнем Востоке для этого необходимо возродить трансграничный мониторинг природно-очаговых вирусов в треугольнике "юг российского Дальнего Востока — Корейский полуостров — северо-восточные провинции Китая", а также вести регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов на собственной территории", - сказал ученый, чьи слова приводятся в сообщении.На основе этих исследований можно будет делать научно обоснованные прогнозы в отношении опасных эпидемических ситуаций, добавил Щелканов.По его словам, пандемия нового коронавируса — не последняя. "Вполне логично выглядит концепция создания базовой кафедры биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ в Институте эпидемиологии и микробиологии", — считает профессор.В марте 2020 года Щелканов первым из российских ученых-вирусологов представил доклад о новом коронавирусе на ученом совете ДВФУ, позднее стал соавтором пособия и научных статей по борьбе с эпидемией COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582483264.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)