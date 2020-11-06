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https://ria.ru/20201106/van-gogh-1583183235.html
Стала известна причина белой горячки у Винсента Ван Гога
Стала известна причина белой горячки у Винсента Ван Гога
Исследователи из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) изучили психическое состояние Винсента Ван Гога по его письмам и пришли к выводу,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T04:54
2020-11-06T04:54
культура
новости культуры
музеи
винсент ван гог
нидерланды
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исследователи из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) изучили психическое состояние Винсента Ван Гога по его письмам и пришли к выводу, что в последние годы жизни он страдал от белой горячки из-за отказа от алкоголя, сообщает The Guardian. Ученые предположили также, что шизофрении у художника не было. Команда исследователей под руководством Уиллема Нолена изучала 902 письма Ван Гога, 820 из которых адресованы брату Тео и другим родственникам, и опросила трех историков, специализирующихся на биографии художника. Ученые выяснили, что в течение четырех последних лет (перед самоубийством) у художника была сильная зависимость от вина и абсента. Вместе с тем последние три года жизни художника были наиболее плодотворными: он написал более 30 автопортретов и семь работ, посвященных подсолнухам.Авторы исследования уверены, что биполярное и пограничное расстройства психики в сочетании с чрезмерным употреблением алкоголя и плохим питанием привели к кризису, в результате которого художник отрезал себе ухо. После этого эпизода он дважды лежал в больнице, где был вынужден отказаться от алкоголя, что привело к появлению "невыносимых галлюцинаций", ночных кошмаров и повышенной тревожности, которые сам он описывал как "душевную и нервную лихорадку или безумие".Ученые предположили, что такие состояния, симптомы которых похожи на белую горячку, были связаны с вынужденным отказом от спиртного после госпитализации. В результате у художника усугубилась депрессия, которая в итоге и привела к самоубийству в 1890 году в возрасте 37 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575124906.html
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новости культуры, музеи, винсент ван гог, нидерланды

Стала известна причина белой горячки у Винсента Ван Гога

04:54 06.11.2020
 
© Винсент ван ГогАвтопортрет Винсента ван Гога
Автопортрет Винсента ван Гога - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Винсент ван Гог
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исследователи из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) изучили психическое состояние Винсента Ван Гога по его письмам и пришли к выводу, что в последние годы жизни он страдал от белой горячки из-за отказа от алкоголя, сообщает The Guardian.
Ученые предположили также, что шизофрении у художника не было.
Команда исследователей под руководством Уиллема Нолена изучала 902 письма Ван Гога, 820 из которых адресованы брату Тео и другим родственникам, и опросила трех историков, специализирующихся на биографии художника.
Ученые выяснили, что в течение четырех последних лет (перед самоубийством) у художника была сильная зависимость от вина и абсента. Вместе с тем последние три года жизни художника были наиболее плодотворными: он написал более 30 автопортретов и семь работ, посвященных подсолнухам.
Авторы исследования уверены, что биполярное и пограничное расстройства психики в сочетании с чрезмерным употреблением алкоголя и плохим питанием привели к кризису, в результате которого художник отрезал себе ухо.
После этого эпизода он дважды лежал в больнице, где был вынужден отказаться от алкоголя, что привело к появлению "невыносимых галлюцинаций", ночных кошмаров и повышенной тревожности, которые сам он описывал как "душевную и нервную лихорадку или безумие".
Ученые предположили, что такие состояния, симптомы которых похожи на белую горячку, были связаны с вынужденным отказом от спиртного после госпитализации. В результате у художника усугубилась депрессия, которая в итоге и привела к самоубийству в 1890 году в возрасте 37 лет.
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