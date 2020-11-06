https://ria.ru/20201106/vaktsiny-1583446775.html
Минздрав сообщил о поставке очередной партии "Спутника V" в регионы
Минздрав сообщил о поставке очередной партии "Спутника V" в регионы
Очередную партию вакцины "Спутник V", предназначенную для вакцинации групп риска, поставят в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:26
2020-11-06T19:26
2020-11-06T19:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Очередную партию вакцины "Спутник V", предназначенную для вакцинации групп риска, поставят в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия вакцины от коронавируса, разработанная центром Гамалеи, будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации в выходные.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146426.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество