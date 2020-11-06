https://ria.ru/20201106/vaktsiny-1583446775.html

Минздрав сообщил о поставке очередной партии "Спутника V" в регионы

Минздрав сообщил о поставке очередной партии "Спутника V" в регионы

Очередную партию вакцины "Спутник V", предназначенную для вакцинации групп риска, поставят в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:26

2020-11-06T19:26

2020-11-06T19:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Очередную партию вакцины "Спутник V", предназначенную для вакцинации групп риска, поставят в регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее в СМИ появилась информация, что первая партия вакцины от коронавируса, разработанная центром Гамалеи, будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации в выходные.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146426.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество