https://ria.ru/20201106/urok-1583344564.html

В Москве школьница умерла во время урока

В Москве школьница умерла во время урока

Ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка, сообщила старший... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:21

2020-11-06T12:21

2020-11-06T14:32

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Иванова добавила, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в школе Южного административного округа. "По предварительным данным, 6 ноября несовершеннолетняя почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась", — сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что проведение проверки поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних и охране их здоровья.По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию со школьницей, почувствовавшей себя плохо на уроке и впоследствии скончавшейся.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20201030/shkolnitsa-1582300708.html

https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html

https://ria.ru/20201104/draka-1583066564.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия