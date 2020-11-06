https://ria.ru/20201106/urok-1583344564.html
В Москве школьница умерла во время урока
В Москве школьница умерла во время урока
Ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка, сообщила старший... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:21
2020-11-06T12:21
2020-11-06T14:32
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Иванова добавила, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в школе Южного административного округа. "По предварительным данным, 6 ноября несовершеннолетняя почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась", — сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что проведение проверки поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних и охране их здоровья.По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию со школьницей, почувствовавшей себя плохо на уроке и впоследствии скончавшейся.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20201030/shkolnitsa-1582300708.html
https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html
https://ria.ru/20201104/draka-1583066564.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Ученица одного из учебных заведений Москвы
скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК
России по Москве Юлия Иванова
.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. <…> По предварительным данным, 6 ноября 2020 года ученица одного из учебных заведений <…> почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась", — сказала она.
Иванова добавила, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в школе Южного административного округа. "По предварительным данным, 6 ноября несовершеннолетняя почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась", — сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Отмечается, что проведение проверки поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних и охране их здоровья.
По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию со школьницей, почувствовавшей себя плохо на уроке и впоследствии скончавшейся.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что ученица одного из учебных заведений Москвы скончалась после того, как почувствовала себя плохо на уроке, проводится доследственная проверка.
"Я держу ситуацию на контроле, работаю вместе со Следственным комитетом, с медицинской экспертизой. Когда будут известны результаты экспертизы, выйдем в школу", — рассказала Ярославская.