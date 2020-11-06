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В ДНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Украину
В ДНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Украину
Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает гарантов минских соглашений повлиять на Киев, представители которого срывают перемирие в Донбассе,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:33
2020-11-06T15:33
наталья никонорова
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает гарантов минских соглашений повлиять на Киев, представители которого срывают перемирие в Донбассе, заявила журналистам полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.В пятницу Никонорова заявила, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается значительная эскалация, территория республики подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков."Призываем гарантов минских соглашений оказать влияние на руководство Украины, которая не только вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но и фактически срывает само перемирие", - сказала Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201106/dnr-1583382897.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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наталья никонорова, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Украину

15:33 06.11.2020
 
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Vitali Komar
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает гарантов минских соглашений повлиять на Киев, представители которого срывают перемирие в Донбассе, заявила журналистам полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
В пятницу Никонорова заявила, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается значительная эскалация, территория республики подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
"Призываем гарантов минских соглашений оказать влияние на руководство Украины, которая не только вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но и фактически срывает само перемирие", - сказала Никонорова.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
15:17
В ДНР заявили о массированных обстрелах со стороны Киева
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Наталья НиконороваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
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