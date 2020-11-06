В ДНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Украину
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает гарантов минских соглашений повлиять на Киев, представители которого срывают перемирие в Донбассе, заявила журналистам полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
В пятницу Никонорова заявила, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается значительная эскалация, территория республики подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения
"Призываем гарантов минских соглашений оказать влияние на руководство Украины, которая не только вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но и фактически срывает само перемирие", - сказала Никонорова.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.