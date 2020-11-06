https://ria.ru/20201106/ukraina-1583385886.html

В ДНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Украину

В ДНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Украину

Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает гарантов минских соглашений повлиять на Киев, представители которого срывают перемирие в Донбассе,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:33

2020-11-06T15:33

2020-11-06T15:33

наталья никонорова

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает гарантов минских соглашений повлиять на Киев, представители которого срывают перемирие в Донбассе, заявила журналистам полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.В пятницу Никонорова заявила, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается значительная эскалация, территория республики подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков."Призываем гарантов минских соглашений оказать влияние на руководство Украины, которая не только вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но и фактически срывает само перемирие", - сказала Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201106/dnr-1583382897.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья никонорова, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире