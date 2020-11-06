https://ria.ru/20201106/ukraina-1583374965.html

УПЦ призвала Кипрскую церковь отозвать признание украинских раскольников

УПЦ призвала Кипрскую церковь отозвать признание украинских раскольников

Глава Запорожской епархии Украинской православной церкви митрополит Лука надеется на изменение позиции архиепископа Кипрского Хризостома в отношении... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:40

2020-11-06T14:40

2020-11-06T14:40

религия и мировоззрение

епифаний думенко

ситуация вокруг упц

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

кипр

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Запорожской епархии Украинской православной церкви митрополит Лука надеется на изменение позиции архиепископа Кипрского Хризостома в отношении раскольнической "Православной церкви Украины" ПЦУ) и возвращение его в каноническое мировое православие.Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как "предстоятеля" украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру – "Православную церковь Украины".По словам митрополита Луки, он направил открытое письмо предстоятелю Кипрской церкви с призывом отозвать признание им ПЦУ и надеется на положительную ответную реакцию. "Церковь - это наша семья. В мире это большая православная семья поместных и автономных Церквей с разными этносами, национальностями, культурами. Грехи и ошибки наших братьев больно ранят сердце любого верующего, где бы он ни был. Это мой крик души!" - сказал архиерей РИА Новости, комментируя отправленное им послание кипрскому первосвятителю.В письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости, в частности, говорится о том, что архиепископ Кипра "стал на путь предательства Христа" - главы Церкви, признав раскольническую организацию. "Я также уверен, что и верное православию духовенство Кипрской церкви также уже не может произнести ваше имя на богослужении как предстоятеля", - отметил митрополит Лука.По его словам, благодаря действиям архиепископа Хризостома украинские верующие могут получить "исповеднические и, возможно, мученические венцы"."Ваше заявление о своем предательстве Церкви и поддержке ряженых в священнические одежды богоборцев несомненно будет способствовать тому, что вооруженные циркулярными пилами и молотками, агрессивно настроенные и забывшие Бога люди на нашей многострадальной украинской земле еще с большим неистовством будут захватывать наши храмы, кощунствовать над православными святынями, избивать и терроризировать наше духовенство и прихожан. Еще больше слез, горя и страданий вы принесете в семьи верных чад православной церкви. Но, уверен, что никто из нас не поколеблется в этих скорбях", - говорится в послании.Он добавил, что в случае покаяния архиепископа Хризостома готов его "тепло обнять" и вновь "назвать братом, потому что ради нас с вами распялся Христос". "Дорогой мой брат во Христе, покайтесь, потому что недалеко уже от нас суд Божий, на нем дадим ответ", - заключает архиерей УПЦ.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Кипрская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как часть Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров Кипр.

https://ria.ru/20201031/ptsu-1582453548.html

https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html

https://ria.ru/20200916/ptsu-1577289571.html

https://ria.ru/20200703/1573818641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

епифаний думенко, ситуация вокруг упц, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, кипр