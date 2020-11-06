https://ria.ru/20201106/ukraina-1583296171.html

В Раде назвали единственный способ спасти Украину

В Раде назвали единственный способ спасти Украину

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что, по его мнению, может спасти Украину. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:46

2020-11-06T03:46

2020-11-06T04:54

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что, по его мнению, может спасти Украину.Парламентарий раскритиковал Киев за создание так называемого "конституционного кризиса" для отвлечения общественного внимания от результатов местных выборов.Кроме того, Рабинович резко высказался о рассмотрении в Верховной раде вопроса разрешения менять отчества во время пандемии и экономического кризиса.Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201105/impichment-1583098237.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, киев, украина, в мире