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В Раде назвали единственный способ спасти Украину
В Раде назвали единственный способ спасти Украину
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что, по его мнению, может спасти Украину. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:46
2020-11-06T04:54
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что, по его мнению, может спасти Украину.Парламентарий раскритиковал Киев за создание так называемого "конституционного кризиса" для отвлечения общественного внимания от результатов местных выборов.Кроме того, Рабинович резко высказался о рассмотрении в Верховной раде вопроса разрешения менять отчества во время пандемии и экономического кризиса.Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.
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киев
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, киев, украина, в мире

В Раде назвали единственный способ спасти Украину

03:46 06.11.2020 (обновлено: 04:54 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что, по его мнению, может спасти Украину.

"Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти", — сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий раскритиковал Киев за создание так называемого "конституционного кризиса" для отвлечения общественного внимания от результатов местных выборов.
Кроме того, Рабинович резко высказался о рассмотрении в Верховной раде вопроса разрешения менять отчества во время пандемии и экономического кризиса.
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Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.
 
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
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