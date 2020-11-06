Удальцов опроверг информацию о задержании
17:50 06.11.2020 (обновлено: 17:53 06.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКоординатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сергей Удальцов опроверг РИА Новости информацию о своем задержании за несанкционированную акцию.
Ранее источник агентства рассказал, что Удальцова задержали недалеко от стен Кремля во время попытки вывесить баннер.
"Сегодня задерживали активистов "Левого фронта"... Меня не задерживали, и меня там не было, в данный момент я на свободе", - рассказал Удальцов.
Официальными комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.
Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.
Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.