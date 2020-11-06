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Удальцов опроверг информацию о задержании
Удальцов опроверг информацию о задержании
Сергей Удальцов опроверг РИА Новости информацию о своем задержании за несанкционированную акцию. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:50
2020-11-06T17:53
россия
москва
сергей удальцов
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сергей Удальцов опроверг РИА Новости информацию о своем задержании за несанкционированную акцию.Ранее источник агентства рассказал, что Удальцова задержали недалеко от стен Кремля во время попытки вывесить баннер.Официальными комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.
https://ria.ru/20200323/1569010247.html
https://ria.ru/20200225/1565195469.html
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россия, москва, сергей удальцов, происшествия

Удальцов опроверг информацию о задержании

17:50 06.11.2020 (обновлено: 17:53 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКоординатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сергей Удальцов опроверг РИА Новости информацию о своем задержании за несанкционированную акцию.
Ранее источник агентства рассказал, что Удальцова задержали недалеко от стен Кремля во время попытки вывесить баннер.
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"Сегодня задерживали активистов "Левого фронта"... Меня не задерживали, и меня там не было, в данный момент я на свободе", - рассказал Удальцов.

Официальными комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.
Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.
Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
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Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.
 
РоссияМоскваСергей УдальцовПроисшествия
 
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