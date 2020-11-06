https://ria.ru/20201106/udalenka-1583451817.html

Псковские школьники устроили флешмоб в Instagram-аккаунте губернатора

Псковские школьники устроили флешмоб в Instagram-аккаунте губернатора

Разъяснительные беседы будут проведены с несколькими школьниками, которые заспамили аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:04

2020-11-06T20:04

2020-11-06T21:26

михаил ведерников

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Разъяснительные беседы будут проведены с несколькими школьниками, которые заспамили аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram, выступая за перевод на дистанционное обучение, сообщают власти региона."На заседании оперштаба (в пятницу. — Прим. ред.) губернатор поднял тему о том, что школьники так хотят уйти на дистанционное обучение, что устроили целый флешмоб в комментариях в Instagram, призывая перевести обучение на дистанционку", — сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.Ведерников поручил региональному комитету по образованию найти инициаторов этого флешмоба и провести с ними разъяснительные беседы."Школьники должны учиться, а не забивать аккаунт губернатора", — сказал глава Псковской области, чьи слова приводятся в сообщении.Ранее в видеообращении к жителям региона Ведерников сообщал, что власти "постараются избежать" повсеместного перевода школ на дистанционное обучение.По данным оперштаба региона, на пятницу в Псковской области подтверждено 8646 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 127 случаев. Выздоровели 4744 человека, скончались 70. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/kravtsov-1582855402.html

https://ria.ru/20200603/1572398607.html

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, псковская область, общество