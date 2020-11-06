СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Франции предъявили обвинения еще трем лицам в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в судебных структурах.
По данным собеседника агентства, двое молодых людей в возрасте 18 лет, которые подозреваются в том, что контактировали с убийцей преподавателя, были помещены под стражу. Девушка 17 лет, которая также была задержана в связи с этим делом, помещена под надзор. Ее подозревают в том, что она контактировала с одним из обвиняемых. Всего по этому делу обвинения предъявлены десяти подозреваемым.
По данным агентства, один из предполагаемых знакомых убийцы, которому были предъявлены обвинения, молодой человек по имени Исмаил Г., родился в Грозном в 2002 году и через год, по данным его родителей, приехал во Францию. Его отец и мать, которые сейчас живут раздельно, заявили, что их допросили следователи. Мать сообщила, что в ее доме прошли обыски. Родители молодого человека также заявили, что их сын не виноват. По их словам, он испытывал чувство скорби в связи с тем, что произошло с преподавателем.
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в судебных органах, в среду на фоне убийства преподавателя власти предъявили обвинения в "оправдании терроризма" 15-летней ученице коллежа. По данным телеканала, она утверждала, что была шокирована карикатурами на пророка Мухаммеда и считает, что Пати не нужно было показывать их в классе. Как отмечает телеканал, всего после убийства учителя прокуратура Парижа открыла около 70 расследований в связи с похожими обвинениями. Во всей Франции расследуется 237 подобных дел.
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.