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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:25
2020-11-06T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская.В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".В четверг школьница была найден мертвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в ее убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, предположительно, по информации СК, он задушил ребенка."Клетский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде аресте до 5 января 2021 года", - сообщила РИА Новости Вальковская.
https://ria.ru/20201105/shkolnik-1583175036.html
волгоград
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области

15:25 06.11.2020 (обновлено: 15:30 06.11.2020)
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Depositphotos / aa-w
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская.
В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
В четверг школьница была найден мертвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в ее убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, предположительно, по информации СК, он задушил ребенка.
"Клетский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде аресте до 5 января 2021 года", - сообщила РИА Новости Вальковская.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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