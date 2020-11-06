https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583384557.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:25

2020-11-06T15:25

2020-11-06T15:30

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская.В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".В четверг школьница была найден мертвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в ее убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, предположительно, по информации СК, он задушил ребенка."Клетский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде аресте до 5 января 2021 года", - сообщила РИА Новости Вальковская.

https://ria.ru/20201105/shkolnik-1583175036.html

волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия