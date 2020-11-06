https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583334033.html

Стали известны подробности о семье убитой под Волгоградом девочки

Стали известны подробности о семье убитой под Волгоградом девочки

Мать и отец убитой 10-летней девочки в хуторе Поднижний Волгоградской области с 2019 года находятся на контроле органов соцзащиты за неисполнение родительских... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:33

2020-11-06T11:33

2020-11-06T11:33

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

клетский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Мать и отец убитой 10-летней девочки в хуторе Поднижний Волгоградской области с 2019 года находятся на контроле органов соцзащиты за неисполнение родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в комитете образования региона.В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".В четверг школьница была найден мертвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в ее убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, предположительно, по информации СК, он задушил ребенка.Как сообщили РИА Новости в ведомстве, семья погибшей девочки многодетная, у родителей еще есть трое детей. Девочка была младшим ребенком. Ее отец, отметили в комитете, находится в тюрьме.По данным комитета, органы соцзащиты, полиция регулярно посещали их дом, проводили профилактические беседы с матерью. Последний раз к ним приезжали в октябре. Семья, по словам собеседника агентства, получает социальные пособия.По информации ведомства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Клетского района проводит проверку причин, которые могли бы способствовать преступлению.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html

волгоградская область

клетский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, клетский район, происшествия