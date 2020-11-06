Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583334033.html
Стали известны подробности о семье убитой под Волгоградом девочки
Стали известны подробности о семье убитой под Волгоградом девочки
Мать и отец убитой 10-летней девочки в хуторе Поднижний Волгоградской области с 2019 года находятся на контроле органов соцзащиты за неисполнение родительских... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:33
2020-11-06T11:33
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
клетский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_6b4ca52810b05aace2f6e60c84c9d3f9.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Мать и отец убитой 10-летней девочки в хуторе Поднижний Волгоградской области с 2019 года находятся на контроле органов соцзащиты за неисполнение родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в комитете образования региона.В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".В четверг школьница была найден мертвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в ее убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, предположительно, по информации СК, он задушил ребенка.Как сообщили РИА Новости в ведомстве, семья погибшей девочки многодетная, у родителей еще есть трое детей. Девочка была младшим ребенком. Ее отец, отметили в комитете, находится в тюрьме.По данным комитета, органы соцзащиты, полиция регулярно посещали их дом, проводили профилактические беседы с матерью. Последний раз к ним приезжали в октябре. Семья, по словам собеседника агентства, получает социальные пособия.По информации ведомства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Клетского района проводит проверку причин, которые могли бы способствовать преступлению.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
волгоградская область
клетский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_708d46807b82aa8464874decb27d07fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, клетский район, происшествия

Стали известны подробности о семье убитой под Волгоградом девочки

11:33 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Мать и отец убитой 10-летней девочки в хуторе Поднижний Волгоградской области с 2019 года находятся на контроле органов соцзащиты за неисполнение родительских обязанностей, сообщили РИА Новости в комитете образования региона.
В ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка. Как сообщали РИА Новости в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
В четверг школьница была найден мертвой в лесополосе за несколько километров от дома. По подозрению в ее убийстве был задержан ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки, предположительно, по информации СК, он задушил ребенка.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, семья погибшей девочки многодетная, у родителей еще есть трое детей. Девочка была младшим ребенком. Ее отец, отметили в комитете, находится в тюрьме.
"За неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних с мая 2019 года семья находится под пристальным вниманием органов соцзащиты", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
По данным комитета, органы соцзащиты, полиция регулярно посещали их дом, проводили профилактические беседы с матерью. Последний раз к ним приезжали в октябре. Семья, по словам собеседника агентства, получает социальные пособия.
По информации ведомства, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Клетского района проводит проверку причин, которые могли бы способствовать преступлению.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьКлетский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния