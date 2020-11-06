https://ria.ru/20201106/tver-1583375360.html

В Твери создают единый консультативный центр по вопросам лечения COVID-19

В Твери создают единый консультативный центр по вопросам лечения COVID-19

В Твери на базе Областной клинической больницы будет организован единый консультативный центр для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторным... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:46

2020-11-06T14:46

2020-11-06T14:46

тверская область

игорь руденя

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583376402_0:0:3389:1907_1400x0_80_0_0_a6f6ba77dd0021f749e3363f060e835b.jpg

ТВЕРЬ, 6 ноя - РИА Новости. В Твери на базе Областной клинической больницы будет организован единый консультативный центр для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторным лечением пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Решение о создании такого центра в целях обеспечения единого стандарта в лечении пациентов принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.В пресс-службе отметили, что опытные специалисты в режиме онлайн будут готовы ответить своим коллегам на вопросы по оказанию помощи пациентам. На связь смогут выходить специалисты всех инфекционных госпиталей региона.По данным пресс-службы, на текущий момент в регионе развернуты 1595 коек для лечения больных с коронавирусом. С 9 ноября планируется ввести еще 141 койку в двух центральных районных больницах. Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.Предусмотрены дополнительные возможности расширения числа инфекционных коек. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.

https://ria.ru/20201105/onkotsentr-1583217093.html

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверь