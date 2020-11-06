https://ria.ru/20201106/tver-1583375360.html
В Твери создают единый консультативный центр по вопросам лечения COVID-19
В Твери создают единый консультативный центр по вопросам лечения COVID-19
В Твери на базе Областной клинической больницы будет организован единый консультативный центр для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторным... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:46
2020-11-06T14:46
2020-11-06T14:46
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 6 ноя - РИА Новости. В Твери на базе Областной клинической больницы будет организован единый консультативный центр для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторным лечением пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Решение о создании такого центра в целях обеспечения единого стандарта в лечении пациентов принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.В пресс-службе отметили, что опытные специалисты в режиме онлайн будут готовы ответить своим коллегам на вопросы по оказанию помощи пациентам. На связь смогут выходить специалисты всех инфекционных госпиталей региона.По данным пресс-службы, на текущий момент в регионе развернуты 1595 коек для лечения больных с коронавирусом. С 9 ноября планируется ввести еще 141 койку в двух центральных районных больницах. Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.Предусмотрены дополнительные возможности расширения числа инфекционных коек. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.
https://ria.ru/20201105/onkotsentr-1583217093.html
тверь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь
ТВЕРЬ, 6 ноя - РИА Новости. В Твери на базе Областной клинической больницы будет организован единый консультативный центр для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторным лечением пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Решение о создании такого центра в целях обеспечения единого стандарта в лечении пациентов принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
В пресс-службе отметили, что опытные специалисты в режиме онлайн будут готовы ответить своим коллегам на вопросы по оказанию помощи пациентам. На связь смогут выходить специалисты всех инфекционных госпиталей региона.
"Главная задача на сегодняшний день – обеспечить максимально эффективную медицинскую помощь заболевшим гражданам, а также соблюдение масочного режима, выполнение рекомендаций по профилактике заболевания", - заявил губернатор области Игорь Руденя
.
По данным пресс-службы, на текущий момент в регионе развернуты 1595 коек для лечения больных с коронавирусом. С 9 ноября планируется ввести еще 141 койку в двух центральных районных больницах. Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.
Предусмотрены дополнительные возможности расширения числа инфекционных коек. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.