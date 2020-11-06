https://ria.ru/20201106/tsukanov-1583347136.html

Песков ответил на вопрос о возможном уходе полпреда Цуканова

Песков ответил на вопрос о возможном уходе полпреда Цуканова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности ухода полпреда Николая Цуканова и назначении на его место нынешнего главы Минстроя Владимира... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:34

2020-11-06T12:34

2020-11-06T12:35

россия

николай цуканов

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности ухода полпреда Николая Цуканова и назначении на его место нынешнего главы Минстроя Владимира Якушева, отметил, что в Кремле никогда не комментируют кадровые перестановки.Ранее в СМИ сообщалось, что новым полпредом президента в УрФО вместо Цуканова станет министр строительства Якушев.Песков подчеркнул, что в Кремле также не отвечают на вопросы о том, как в Кремле оценивают деятельность Цуканова и нет ли претензий к его работе.

https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай цуканов, дмитрий песков, политика