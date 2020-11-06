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Песков ответил на вопрос о возможном уходе полпреда Цуканова
Песков ответил на вопрос о возможном уходе полпреда Цуканова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности ухода полпреда Николая Цуканова и назначении на его место нынешнего главы Минстроя Владимира... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:34
2020-11-06T12:35
россия
николай цуканов
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности ухода полпреда Николая Цуканова и назначении на его место нынешнего главы Минстроя Владимира Якушева, отметил, что в Кремле никогда не комментируют кадровые перестановки.Ранее в СМИ сообщалось, что новым полпредом президента в УрФО вместо Цуканова станет министр строительства Якушев.Песков подчеркнул, что в Кремле также не отвечают на вопросы о том, как в Кремле оценивают деятельность Цуканова и нет ли претензий к его работе.
https://ria.ru/20201106/putin-1583346109.html
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россия, николай цуканов, дмитрий песков, политика

Песков ответил на вопрос о возможном уходе полпреда Цуканова

12:34 06.11.2020 (обновлено: 12:35 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности ухода полпреда Николая Цуканова и назначении на его место нынешнего главы Минстроя Владимира Якушева, отметил, что в Кремле никогда не комментируют кадровые перестановки.
Ранее в СМИ сообщалось, что новым полпредом президента в УрФО вместо Цуканова станет министр строительства Якушев.
"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас тоже",- сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируются такие изменения.
Песков подчеркнул, что в Кремле также не отвечают на вопросы о том, как в Кремле оценивают деятельность Цуканова и нет ли претензий к его работе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:31
В Кремле назвали чушью сообщения СМИ о возможном уходе Путина в отставку
 
РоссияНиколай ЦукановДмитрий ПесковПолитика
 
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