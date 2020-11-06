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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/tsitata-1583464560.html
Пользователи Сети припомнили Трампу твит с цитатой Путина
Пользователи Сети припомнили Трампу твит с цитатой Путина
Пользователи Reddit подняли в топ соцсети пост с твитом Дональда Трампа о высказывании Владимира Путина после выборов в США в 2016 году. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:48
2020-11-06T22:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
джорджия
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Reddit подняли в топ соцсети пост с твитом Дональда Трампа о высказывании Владимира Путина после выборов в США в 2016 году."Путин сказал сегодня о Хиллари (Клинтон. – Прим.ред.) и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Полностью согласен!" — написал тогда Трамп.В комментариях противники действующего президента призвали его сделать то же самое. При этом сторонники главы государства выразили мнение, что победителем предвыборной гонки будет именно Трамп.В США продолжается подсчет голосов. На данный момент лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако ни у него, ни у Трампа пока нет необходимого количества голосов для победы.При этом в некоторых штатах подсчет голосов приостановлен, а в Джорджии их будут пересчитывать.Трамп обвиняет демократов в попытке "украсть выборы" и подтасовке результатов голосования. Он уже пообещал американцам "никогда не сдаваться в борьбе за них и за страну".
https://ria.ru/20201106/otryv-1583463671.html
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, джорджия, сша, в мире

Пользователи Сети припомнили Трампу твит с цитатой Путина

21:48 06.11.2020 (обновлено: 22:01 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Reddit подняли в топ соцсети пост с твитом Дональда Трампа о высказывании Владимира Путина после выборов в США в 2016 году.
"Путин сказал сегодня о Хиллари (Клинтон. – Прим.ред.) и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Полностью согласен!" — написал тогда Трамп.
В комментариях противники действующего президента призвали его сделать то же самое. При этом сторонники главы государства выразили мнение, что победителем предвыборной гонки будет именно Трамп.
В США продолжается подсчет голосов. На данный момент лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако ни у него, ни у Трампа пока нет необходимого количества голосов для победы.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
21:33Выборы президента США — 2020
Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании
При этом в некоторых штатах подсчет голосов приостановлен, а в Джорджии их будут пересчитывать.
Трамп обвиняет демократов в попытке "украсть выборы" и подтасовке результатов голосования. Он уже пообещал американцам "никогда не сдаваться в борьбе за них и за страну".
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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