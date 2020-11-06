Пользователи Сети припомнили Трампу твит с цитатой Путина
21:48 06.11.2020 (обновлено: 22:01 06.11.2020)
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Reddit подняли в топ соцсети пост с твитом Дональда Трампа о высказывании Владимира Путина после выборов в США в 2016 году.
"Путин сказал сегодня о Хиллари (Клинтон. – Прим.ред.) и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Полностью согласен!" — написал тогда Трамп.
Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2016
В комментариях противники действующего президента призвали его сделать то же самое. При этом сторонники главы государства выразили мнение, что победителем предвыборной гонки будет именно Трамп.
В США продолжается подсчет голосов. На данный момент лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако ни у него, ни у Трампа пока нет необходимого количества голосов для победы.
При этом в некоторых штатах подсчет голосов приостановлен, а в Джорджии их будут пересчитывать.
Трамп обвиняет демократов в попытке "украсть выборы" и подтасовке результатов голосования. Он уже пообещал американцам "никогда не сдаваться в борьбе за них и за страну".