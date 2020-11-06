https://ria.ru/20201106/tsitata-1583464560.html

Пользователи Сети припомнили Трампу твит с цитатой Путина

Пользователи Сети припомнили Трампу твит с цитатой Путина

Пользователи Reddit подняли в топ соцсети пост с твитом Дональда Трампа о высказывании Владимира Путина после выборов в США в 2016 году. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:48

2020-11-06T21:48

2020-11-06T22:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583331294_0:119:2460:1503_1400x0_80_0_0_db4a0a35fc0835a4adde42c570e587a6.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Reddit подняли в топ соцсети пост с твитом Дональда Трампа о высказывании Владимира Путина после выборов в США в 2016 году."Путин сказал сегодня о Хиллари (Клинтон. – Прим.ред.) и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Полностью согласен!" — написал тогда Трамп.В комментариях противники действующего президента призвали его сделать то же самое. При этом сторонники главы государства выразили мнение, что победителем предвыборной гонки будет именно Трамп.В США продолжается подсчет голосов. На данный момент лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако ни у него, ни у Трампа пока нет необходимого количества голосов для победы.При этом в некоторых штатах подсчет голосов приостановлен, а в Джорджии их будут пересчитывать.Трамп обвиняет демократов в попытке "украсть выборы" и подтасовке результатов голосования. Он уже пообещал американцам "никогда не сдаваться в борьбе за них и за страну".

https://ria.ru/20201106/otryv-1583463671.html

джорджия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, джорджия, сша, в мире