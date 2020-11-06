https://ria.ru/20201106/traur-1583468424.html

В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого

В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого

Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу вечером. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:33

2020-11-06T22:33

2020-11-06T22:33

умер михаил жванецкий

геннадий труханов

михаил жванецкий

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583395108_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9db5892ba77f5cd7a0abf2be64a96938.jpg

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу вечером.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Отмечается, что в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами. Также мэр города Геннадий Труханов выразил соболезнования в связи со смертью сатирика.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html

одесса

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, геннадий труханов, михаил жванецкий, одесса, украина, в мире