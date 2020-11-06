https://ria.ru/20201106/traur-1583468424.html
В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу вечером. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:33
2020-11-06T22:33
2020-11-06T22:33
умер михаил жванецкий
геннадий труханов
михаил жванецкий
одесса
украина
в мире
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу вечером.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Отмечается, что в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами. Также мэр города Геннадий Труханов выразил соболезнования в связи со смертью сатирика.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, геннадий труханов, михаил жванецкий, одесса, украина, в мире